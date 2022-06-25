نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العنوان الوطني نفاذ دخول الأفراد وتحديث العنوان عن طريق أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة العنوان الوطني نفاذ لتمكين الأفراد من دخول العنوان الوطني وإدارة البيانات، سواء من خلال التحديث في أبشر أو التعديل، وقد أصبح لزامًا على كل فرد التسجيل في العنوان الوطني، سواء كان مواطن أو مؤسسة أو جهة ما، والحرص على تسجيل البيانات بدقة؛ لأن ما دون ذلك يعرض القرد للمساءلة القانونية، يأتي ذلك من أهمية العنوان الوطني في الحصول على العديد من الخدمات، سواء كانت حكومية أو تجارية، وبالفعل وفر البريد السعودي إمكانية التسجيل في العنوان الوطني، وبالتالي دخول وإدارة بيانات العنوان.

العنوان الوطني نفاذ

يعد العنوان الوطني نفاذ أحد طرق الدخول والاستفادة بخدمات البريد السعودي التي يقدمها للمستفيدين، حيث توفر منصة النفَاذ الوطني الموحد إمكانية دخول العنوان الوطني عن طريق بيانات المستخدم في أبشر، لذلك فلا يشترط وجود حساب في بوابة البريد السعودي، وهذا ما استهدفته وزارة الداخلية من توفير منصة وطنية موحدة تمكن المواطنين من دخول المنصات الرسمية عبر نظام المعرفات (اسم المستخدم وكلمة المرور)، وهذا الأمر من شأنه أن يسهل على المواطنين دخول المنصات والحصول على خدمات.

العنوان الوطني دخول

تكمن طريقة دخول العنوان الوطني عبر النفاذ الوطني في الخطوات التالية:

افتح رابط البريد السعودي سبل. اضغط على أيقونة دخول من واجهة الموقع. اضغط مرة أخرى على الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. اكتب رقم الهوية الوطنية للمواطنين أو رقم الإقامة للمقيمين. أو يمكنك الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. ابحث عن خدمات العنوان الوطني.

التسجيل في العنوان الوطني

التسجيل في العنوان الوطني هو أن تقدم وصف دقيق للمكان الذي تسكن فيه، بحيث يسهل الوصول إليه، ولكن مع مراعاة بعض المعايير والمواصفات المطبقة على مستوى العالم، وذلك للاستفادة بالخدمات الحكومية والتجارة الإلكترونية كتوصيل المشتريات الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمات البريد، ويكون التسجيل من خلال بوابة البريد السعودي، ثم تسجيل الدخول عبر النفَاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، مع الحرص على تسجيل بيانات العنوان الوطني بدقة، ثم الانتظار حتى يتم التفعيل في خلال 24 ساعة، والفيديو التالي يوضح طريقة التسجيل.

طباعة العنوان الوطني

طباعة العنوان الوطني هي خدمة إلكترونية تمكن المسجلين في العنوان الوطني سواء مواطنين أو مقيمين من طباعة ملف يستخدمه المستفيد في إثبات محل السكن، وبالتالي استخدامه في التعاملات المختلفة، وتتم الطباعة بالخطوات الآتية:

دخول العنوان الوطني نفاذ. اضغط على خيار ابدأ الخدمة. اختر خدمة إثبات العنوان الوطني. اضغط على طباعة مستند. حدد بيانات الطباعة ثم نفذ أمر الطباعة.

تحديث العنوان الوطني بابشر

تحديث العنوان الوطني بابشر من الأمور بالغة الأهمية التي تقع على عاتق المسجلين في العنوان الوطني؛ لأن البيانات الخاطئة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، كما أنه يصعب الاستدلال على محل سكن المستفيد في حالة تغيير العنوان وعدم الحرص على تحديث تلك البيانات، لذلك يجب تحديث العنوان الوطني من خلال بوابة نفاذ، حيث يسجل المستخدم دخول منصة النفاذ الوطني الموحد، ثم ينهي خطوات التحقق، ثم يختار تعديل العنوان الوطني، هنا ينقلك النظام بشكل تلقائي إلى صفحة بيانات العنوان، قم بتحديث البيانات الآن، ثم اضغط على حفظ التغييرات.

بعد الانتهاء من خدمات العنوان الوطني سواء معرفة العنوان برقم الهوية أو التعديل والتحديث ينتظر المستخدم الحصول على إشعار برقم المعاملة.