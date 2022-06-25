نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1443 العد التنازلي في المقال التالي
عمر شويل - جدة إن مواعيد صرف رواتب المتقاعدين قد تكون مختلفة من شهر لآخر وهذا إن صادف ميعاد الصرف عطلة أسبوعية سواء كانت الجمعة أو حتى يوم السبت، فالوزارة قد وضعت لهم ميعاداً ثابتاً لصرف الرواتب ومع اقترابه بكل شهر يتساءل عنه جميع المستفيدين، وعبر هذا المقال سنوضح لكم موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر ذو القعدة 1443.
موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر
إن ميعاد صرف الراتب الخاص بشهر ذو القعدة للأشخاص المتقاعدين سيكون بتاريخ 26 يونيو الموافق 27 من شهر ذي القعدة، والوقت المتبقي عليه هو يومين من الآن، علماً بأن الراتب متأخر يوم لمصادفة يوم الصرف السبت، فكان من المفترض أن يصرف بتاريخ 25 بالشهر الميلادي، ولكن نظراً لمصادفة العطلة الأسبوعية يؤخر لليوم الذي يليه وهو الأحد.
الاستعلام عن رواتب التقاعد بالسجل المدني
بإمكانك أن تستعلم عن الراتب الخاص بالتقاعد باستخدام رقم السجل المدني والاتباع لبعض الخطوات التي تساعدك في هذا الأمر وهي كالآتي:
- تدخل لصفحة تسوية مستحقات التقاعد.
- تكتب البيانات التي يتم طلبها من رقم السجل المدني والهوية التابع لصاحب المعاش.
- تضيف رمز التحقق المرئي.
- تضغط على كلمة استعلام.
- ترى الصفحة التي توضح لك تفاصيل معاش التقاعد بالإضافة للمستحقات المتاحة.
الاستعلام عن رواتب تقاعد التأمينات
إن وزارة التأمينات قد أتاحت خدمة للاستعلام عن راتب التقاعد، وبإمكانك استخدام هذه الخدمة، ولكن عليك أن تتبع الخطوات اللازمة لهذا وهي كالآتي:
- أولاً تدخل لموقع مؤسسة التأمينات.
- تضغط بعدها على تأمينات أون لاين.
- تسجل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
- تضغط بعد ذلك على خدمة الاشتراك وتحدد الوظيفة.
- تقوم بتحديد جهة العمل وتضغط على كلمة أجور.
- ستظهر إليك بعد ذلك قيمة الراتب المستحق.
كيفية التسجيل بمؤسسة التقاعد
إن كنت تريد أن تقوم بالتسجيل بمؤسسة التقاعد العامة فعليك أن تتبع الخطوات المحددة حتى تقوم بإتمام هذا الأمر وهي كالآتي:
- أولاً عليك أن تدخل لموقع مؤسسة التقاعد العامة.
- بعد ذلك تملأ نموذج التسجيل عن طريق كتابة البيانات المطلوبة.
- تضيف رقم الهوية.
- تكتب تاريخ الميلاد.
- تدخل كلمة السر وتقوم بتأكيدها.
- تضيف رقم الهاتف الجوال.
- توافق على الشروط الخاصة بالاتفاقية.
- يتم التأكيد من خلال رسالة نصية بالهاتف.
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