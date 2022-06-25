نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات جديدة في نظام التقاعد الجديد 1443 التابعين لسلك التعليم ونظام التقاعد المدني في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديلات جديدة في نظام التقاعد الجديد 1443 في المملكة والذي تم نشره بالجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية والذي أقرته السلطات السعودية لعام 1443- 2022 بقرار من مجلس الوزراء بقياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وشملت تعديلات نظام التقاعد الجديد في المملكة العاملين في سلك التعليم والتتابعين لنظام التقاعد المدني كما تم تعديل عدد من المواد النظام التقاعد المدني في السعودية وشملت أيضا التعديلات العديد من المواد وهي المادة رقم 18 والمادة رقم 19 والمادة رقم 25 من خلال هذا المقال سوف نتناول ابرز التعديلات الجديدة لنظام التقاعد الجديد في المملكة 1443.

تعديلات نظام التقاعد الجديد في المملكة 1443

من ابرز التعديلات لنظام التقاعد الجديد لعام 1443 إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش وتصرف له مكافأة ما نسبة 14% من المرتب السنوي عن كل سنه من سنوات خدمته وهذا حسب ما ذكرته جريدة أم القرى الرسمية في المملكة.

كما واضحة الجريدة أنه في حالة الاستقالة أو الفصل التعديلي الذي تنتهي على اثر فترة الخدمة تحسب المكافأة على نسبة 10% من المرتب السنوي عن كل سنة وظيفة محسوبة بالتقاعد كما يشترط لصرف المكافأة التي أقرتها المادتين 18 و23 بلوغ الموظف سن 60 عند التقاعد أو الوفاء أيهما اسبق.

في حالة انتهاء خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها وكانت عشر سنوات على الأقل وبلغ سن 60 بيستحق له أن يصرف له معاشا.

أما إذا كانت مدة خدمة الموظف اقل من خمس سنوات عند بلوغ سن 60 فيجوز له أن يطلب ضم مده اعتباريه بشرط ألا تتجاوز المدة بعد الضم عشر سنوات مع ضرورة أداء كامله الحصص عن كل شهر يتم ضمه على أساس مرتبه الشهرى الأخير حسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.

ما هو نظام التقاعد الجديد الخاص بالمعلمين

نظام التقاعد الجديد الخاص بالمعلمين قد حددت له بعض من الشروط الخاصة به وهي:

أن يكون السن الرسمي للتقاعد في السعودية هو سن 60 عاما. يحق للمعلم التقديم على التقاعد المبكر في حال أن كان مضى بحد أدني مدة أقصاها 20 عاما في الوظيفة أثناء تقديمه على التقاعد المبكر. بالنسبة للمعلم إذا كان مفصولا عن العمل يمكن تحويله للمعاش بدون أي شروط. بالنسبة للمعلم إذا كان سليما بدنيا يحق له التوقف عن العمل ولكن بعد مرور 25 عاما بالخدمة. يمكن للمعلم الحصول على المعاش التقاعدي في حالة عدم قيامه بمهام وظيفته ويرجع هذا لبسبب عجزة. يمكن للمعلم أن يحال للتقاعد بعد مرور 15 عاما إذا فصل من خلال مجلس الوزراء.

الأوراق المطلوبة للتقديم على التقاعد للمعلمين 1443

وهذا للمعلمين الراغبين في التقاعد المبكر يمكن أحضار الأوراق المطلوبة والتي تتمثل في الأتي:

أحضار صورة ضوئية واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للشخص المتقاعد وتكون طبق الأصل. تقديم وثيقة تحويل بنكي معتمده من البنك الذي يتعامل معه المعلم. عدد اثنين صورة شخصية للمتقدم مقاس 4×6. لابد أيضا إخلاء طرف من بنك التسليف. كذلك إخلاء طرف من صندوق التنمية العقاري السعودي. يجب ملء النموذج المعد خصيصا للمتقاعد طبقا للقطاع الذي يعمل به. كما يجب تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمتقاعد.

يترتب على تعديلات #نظام_التقاعد_المدني و #نظام_التأمينات_الاجتماعية حول: "تعويض الدفعة الواحدة" توسيع التغطية التأمينية وذلك بالحصول على معاش تقاعدي لفئات إضافية على النحو الوارد في القرار، للتفاصيل: pic.twitter.com/F32OWU9dzu — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) يترتب على تعديلات #نظام_التقاعد_المدني و #نظام_التأمينات_الاجتماعية حول: "تعويض الدفعة الواحدة" توسيع التغطية التأمينية وذلك بالحصول على معاش تقاعدي لفئات إضافية على النحو الوارد في القرار، للتفاصيل: pic.twitter.com/F32OWU9dzu — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) June 19, 2022

رابط التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين