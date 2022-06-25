عمر شويل - جدة أفضل عروض التمويل الكاش بدون كفيل وبدون تحويل راتب حتى 30 ألف ريال. المقدم من شركة تسهيل وبأقساط ميسرة تصل حتى 24 شهر. وهو متناسب مع كل احتياجات العملاء المالية. ومن الجدير بالذكر أن شركة تسهيل تتبع شركة اكسترا للإلكترونيات في المملكة. بداية من تمويلات المرابحة والتورق وبأنظمة تقسيط مرنة على السلع الاستهلاكية. حيث تخصص الشركة حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وكلها تحت إشراف البنك المركزي السعودي.

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