كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 2022، والتي تعتبر أحد أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لمواطني المملكة العربية السعودية، وتتمثل المساعدة المقطوعة في صورة مبلغ مالي يتم تقديمه لأصحاب الدخل المحدود من مواطني المملكة العربية، حرصًا من السعودية على تحسين ظروف جميع المواطنين وحصولهم على حياه هنيئة، وتوفير متطلبات المعيشة الأساسية لكافة مواطني السعودية.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 2022

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، والتي تمنح لمواطني المملكة العربية محدودي الدخل، وذلك حرصًا من الوزارة على حصول جميع المواطنين على حياه هنيئة، ويتم الاستعلام عن الخدمة بصورة إلكترونية، وبدون الحاجة إلى زيارة المقر الرئيسي للوزارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الضمان الاجتماعي في السعودية. تسجيل الدخول في المنصة من خلال كتابة البيانات الأساسية المطلوبة والتي تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور. قم بالنقر على كلمة تسجيل الدخول. فتح قائمة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية للموقع. حدد الأمر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. قم بكتابة رقم الطلب الخاص بالمستفيد. كتابة رمز التحقق المرئي الموجود في الصورة. الضغط على الأمر عرض. يتم فتح شاشة جديدة تحتوي على جميع المعلومات الخاصة برقم الطلب الذي قمت بإدخاله، والتي تتضمن موعد الحصول على الدعم المستحق.

شروط قبول طلب المساعدة المقطوعة في السعودية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بأنه يتم قبول طلبات الحصول على المساعدة المقطوعة التي تقدمها الوزارة، وتتمثل الشروط في التالي: