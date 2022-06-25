نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الاختبار التحصيلي 1443 تقويم التعليم تحديد موعد إعلان النتائج مركز قياس e-servicas.qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الاختبار التحصيلي 1443، أهم ما يشغل العديد من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية، فقد تم الاختبار للفترة الثانية خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 16/6/2022، واستمر حتي يوم الإثنين الموافق 20/6/2022، وكان قد تردد خلال الفترة الماضية أنباء غير صحيحة عن تأجيل موعد الاختبار، لذلك تنوه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع مركز قياس، عدم الانصياع للأخبار الكاذبة ومتابعة أخبار الاختبارات من خلال المواقع الرسمية والصفحة الرسمية للهيئة عبر تويتر، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل الأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية، لذلك نعرض عليكم الرابط الرسمي المخصص لاستخراج نتائج اختبارات قياس، مع عرض أهم التفاصيل التي تهم متابعينا الكرام بشأن الاختبار التحصيلي.

رابط نتائج الاختبار التحصيلي

الدخول على الموقع الإلكتروني “e-services.qiyas.sa“.

كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور.

النقر على مربع أنا لست روبوت.

الدخول على نتائج الاختبارات.

تحديد نتائج الاختبار التحصيلي.

الضغط على عرض.

موعد إعلان نتائج الاختبار التحصيلي الورقي “الفترة الأولي، الفترة الثانية”

أعلن حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب عن الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الاختبار التحصيلي الورقي، وذلك للفترتين الأولي والثانية وطريقة استخراج النتائج، بحيث سيتم إرسال رسائل sms على الرقم المسجل بملف الممتحن، وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022، على أن تكون النتائج متاحة إلكترونياً يوم الخميس الموافق 21/7/2022، عبر موقع مركز قياس والذي أوضحناه خلال السطور السابقة.

مواعيد تهمك: سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- يوم الأربعاء 20 يوليو 2022م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 21 يوليو 2022.#قياس pic.twitter.com/GX5Pe9znPE — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- يوم الأربعاء 20 يوليو 2022م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 21 يوليو 2022.#قياس pic.twitter.com/GX5Pe9znPE — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) June 21, 2022

الاختبار التحصيلي

هو أحد أهم الاختبارات التي تقدمها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع مركز قياس، والذي يستهدف طلبة وطالبات الصفوف الثلاث بالمرحلة الثانوية، حيث يتم من خلاله قياس مدي تحصيل الطالب للمواد التي تم دراستها خلال الصفوف الثلاث الثانوية، لمعرفة مدي استيعاب الطالب للمعلومات والخبرات التي تعلمها ليتمكن من الانخراط مع المجتمع خلال دراسته بالمرحلة الجامعية، ويشمل الاختبار طلاب القسم العلمي والقسم الأدبي، ويشترط الدخول للمرحلة الجامعية أداء هذا الاختبار واجتيازه، كما يتم أداء ذالك الاختبار للخريجين لضمان الحصول على وظيفة.

اختبارات قياس

يقوم مركز قياس بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

بتقديم العديد من الاختبارات لرفع كفاءة العملية التعليمية بمختلف مراحلها.

ومن هذه الاختبارات “اختبار القدرة المعرفية، اختبار القدرات العامة، اختبار نافس للمرحلة الابتدائية والمتوسطة“.

ويتم الإعلان عن التسجيل على هذه الاختبارات من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وكذالك الإعلان عن موعد نتائج الاختبارات التي تمت وطريقة استخراجها إلكترونياً كما أوضحنا من خلال مركز قياس.

نتائج الاختبار التحصيلي 1443

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الاختبار التحصيلي الفترة الثانية 1443.

خلال الأيام القليلة القادمة نظراً لانتهاء أداء الاختبار يوم الإثنين الموافق 20 يونيو الجاري.

ويتم التصحيح مباشرةً بالنظام الآلي وتحليل النتائج والإعلان سيكون قريباً.

وننوه على أن الاختبار ليس به نجاح ورسوب ولكن يحتاج لدرجة معينة للتقديم بالجهة الطالبة للاختبار وبحد أقصي 100 درجة.