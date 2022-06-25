“هنا الجديد” رابط تقديم وطائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1443 رجال jops.sa شروط التسجيل وموعد التقديم

رابط تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1443 للرجال، ساعات تفصلنا عن بدأ التسجيل الإلكتروني في وظائف وزارة الداخلية، بعد أن أعلنت منذ لحظات الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على عدد من الوظائف للرجال للعمل في عدة مدن داخل المملكة، في وظيفة ” وكيل، رقيب، عريف، رقيب” للتعين عليها وفق شروط محددة، وضعتها الوزارة لمن يرغب في شغل الوظائف، وكانت كلية الملك خالد قد أعلنت عن دورة الضباط الجامعيين 1444 لتستقطب الشباب المتميز للانتساب إليها، يأتي هذا في ظل سعي المنظومة الأمنية في سد العجز في بعض الأماكن لديها لتقديم أفضال الخدمات الأمنية.

مهام القوات الخاصة للأمن البيئي السعودية

المراقبة والتحري البيئي والمحافظة على الحياة الفطرية وعدم التعدي عليها. تلقي الشكاوى ومتابعتها الدعم الأمني البيئي. مراقبة وضبط المخالفات البيئية وحماية الغابات والموارد البحرية ومتابعة الجانب المتعلق بالتنوع الاحيائي.

موعد تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي

يبدأ التسجيل الإلكتروني للوظائف يوم السبت 2022/06/25 الموافق 1443/11/26 هجري، وينتهي يوم الخميس القادم 2022/06/30 الموافق 1443/12/01 القادم.

رابط تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي أنه يجب على كل من يرغب في التسجيل تحري الدقة الشديدة في جميع البيانات التي يقوم بتسجيلها حتى لا يتم أستبعاد طلبة ويجب أن تتطابق البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات الشأن، إضافة إلي مسائلة صاحب الطلب قانونياً لذا وجب التنبيه والتحذير.

تعرف على سلم رواتب الأمن البيئي

طريقة التقديم على الوظائف

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف jops.sa.

تسجيل البيانات المطلوبة للمرور إلي الموقع.

ثم النقر على الوظائف المتاحة الآن.

تحديد وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1443.

ملء أستمارة التقديم الإلكترونية بصورة دقيقة ثم الضغط على حفظ البيانات.

الضغط على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

إرسال الطلب والاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة.

تعرف على الشروط الخاصة بوظائف محددة بالأمن البيئي

شروط تعيين وكيل رقيب : بكالوريوس 4 سنوات في التخصصات المرتبطة بطبيعة العمل كعلوم الحاسب الألي، الهندسة بأقسامها، الجيوماتكس، التخصصات البيولوجية والحيوانية، النباتية والزراعية. شروط تعيين عريف : الحصول على شهادة دبلوم سنتين أو أكثر في إحدى التخصصات الفنية.

جدول توضيحي للتخصصات المطلوبة

شروط تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1443

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل والمنشأ. يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية في الخارج أثناء خدمة الوطن. الحصول على المؤهل العلمي المطلوب ويجب أن يكون معادل من وزارة التعليم في حال كان من خارج المملكة. إجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة لشغل الوظائف. أن يتناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية المعتمدة من قبل لجنة القبول. أن يكون الزوجة سعودية الجنسية في حالة أن المتقدم متزوج.

المستندات المطلوبة للتقديم