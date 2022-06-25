تمويل مؤسسة التقاعد بالمملكة المزايا والشروط المطلوبة

تمويل مؤسسة التقاعد، هي من المؤسسات ذات الاستقلال المالي والإداري وهى تابعه إلى وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، تقدم المؤسسة العامه للتقاعد عدد متنوع من التمويلات والقروض الشخصية منها على سبيل المثال قرض شخصي من مؤسسة التقاعد وهو من التمويلات التي عليها إقبال كبير جدا في الأراضي السعودية، وأيضا هناك تمويل عقاري مؤسسة التقاعد ويعتبر من القروض التي تساعد عدد كبير من الأشخاص على شراء مسكن خاص أو بناء عقار، من ضمن القروض التي تقدمها المؤسسة هي تمويل شخصي مؤسسه التقاعد وهو موضوع المقالة اليوم وسوف نتحدث على جميع تفاصيل هذا التمويل، ونتعرف أيضا على شروط الخاصة للحصول على تمويل مؤسسة التقاعد والمزايا التي تقدمها المؤسسة العامه للتقاعد.

تمويل مؤسسة التقاعد

تمتلك مؤسسه التقاعد عدد كبير من المميزات التي تهم المواطنين في المملكة العربية السعودية، يأتي في مقدمه هذه المميزات هو الحصول على مسكن خاص لكل المتقاعدين العاملين في الدولة، وأيضا سهولة الحصول على تمويل مؤسسه التقاعد، تمويل المؤسسة العامة للتقاعد يتميز بسهولة الاجراءات ويقدم للمواطنين والمقيمين وهو من مميزات القرض، وهناك عدد من الشروط التي تم وضعها من قبل مؤسسة التقاعد لكل من يريد الحصول على قرض شخصي من مؤسسه التقاعد كل هذا سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية.

شروط تمويل المؤسسة العامه للتقاعد

المتقدم لابد أن يكون من موظفي القطاع العام أو المتقاعدين إلى أن لا يقل فترة الخدمة عن عامين.

لا يقل الحد الأدنى لمقدم الطلب عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام.

صاحب الطلب لا يقل راتبه عن 5000 ريال سعودي.

المتقدم لابد أن يكون خاضع للنظام التقاعد العسكري أو المدني.

أن لا يكون المتقدم لديه أي التزامات ماليه حتى يتمكن من تسديد القرض.

تقديم كل الأوراق التي تثبت قدرة مقدم الطلب على التسديد إلى مؤسسه التقاعد.

مزايا المؤسسة العامه للتقاعد