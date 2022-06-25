نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحديث البيانات الوظيفية منصة مسار بالخطوات 1443 وطريقة توثيق البيانات للعاملين بالقطاع الحكومي في المقال التالي
تحديث البيانات الوظيفية منصة مسار، وتوثيق بيانات الموظف الكترونيًا بالخطوات من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية العاملين في مؤسسات، وقطاعات الحكومة السعودية، وقد أنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية هذه المنصة من أجل تقديم كافة الخدمات الخاصة بهذا القطاع بصورة إلكترونية سريعة للغاية، ولمعرفة التفاصيل الخاصة بالتسجيل على المنصة، وطريقة تحديث البيانات تابع المقال.
خطوات تحديث البيانات الوظيفية في منصة مسار
أعلنت وزارة الموارد البشرية عن خطوات تحديث بيانات الموظف عبر منصة مسار الإلكترونية من خلال اتباع التالي:
- في البداية يتم الذهاب الي رابط منصة مسار الإلكترونية.
- ثم اختيار تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- بعد ذلك يتم ادخال البيانات الشخصية كالاسم، وكلمة السر في الخانات المخصصة لذلك.
- سوف يظهر أمامك كود مرئي قم بإدخاله بدقة في المكان الصحيح.
- بعد ذلك اضغط على أيقونة تسجيل الدخول، واذهب الي خدمات الأفراد.
- من قائمة الخدمات قم بالضغط على زر بياناتي الوظيفية.
- ثم اختر انشاء طلب، ومن ثم اختر تعديل البيانات.
- قم بكتابة البيانات التي ترغب تحديثها سواء كانت شخصية أو بيانات الوظيفة
- في هذه الخطوة قم بمراجعة كافة المعلومات التي قمت بإدخالها بعد التعديل.
- ثم اضغط التالي بعد ذلك قم بالضغط على إقرار الموافقة.
- في النهاية قم بإرسال الطلب.
طريقة توثيق بياناتي في منصة مسار
يستطع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي توثيق بيناتهم الشخصية إلكترونيًا من خلال الذهاب الي منصة مسار عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب عليك الذهاب الي رابط مسار.
- ثم ادخال كل من الاسم، ورقم المرور.
- بعد ذلك قم بإضافة كود التحقق.
- اضغط على تسجيل دخول، ومن خلال القائمة الرئيسية اختر خدماتي.
- سوف تذهب مباشرة الي صفحة البيانات الخاصة بالموظفين.
- في هذه الخطوة اضغط على زر طلب التوثيق.
- ثم عليك طباعة البيانات الخاصة بالمؤهل من خلال الموقع.
- بعد ذلك قم بإدخال البيانات التي ترغب في توثيقها.
- ادخل الأوراق، والشهادات التي يطلب منك إدخالها.
- ثم اضغط على ارسال.
- في النهاية ستصلك رسالة تؤكد التوثيق.
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