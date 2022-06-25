“وزارة الداخلية” وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي “تعرف علي” الموعد خطوات التقديم وأهم الشروط

وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي تم الإعلان عنها من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي “وزارة الداخلية السعودية” على أن يبدأ التقديم للالتحاق بوظائف عسكرية للرجال لرتب رقيب، وكيل رقيب، عريف على أن يتم التعيين في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وتم الإعلان عن موعد التقديم، وخطوات التقديم الإلكتروني كما حددت الإدارة عدد من الشروط الواجب التعرف عليها قبل البدء في التقديم، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف.

موعد التقديم لوظائف القوات الخاصة للأمن البيئي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الإدارة العامة للقبول المركزي عن وجود عدد من الوظائف العسكرية للرجال، وحددت الوزارة موعد التقديم من يوم السبت الموافق ٢٦-١١-١٤٤٣هجريًا، الموافق ٢٥-٦-٢٠٢٢ ميلاديًا حتي يوم الخميس الموافق ١-١٢-١٤٤٣ الموافق ٣٠-٦-٢٠٢٢ ميلاديًا من خلال رابط الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية التي تتبع وزارة الداخلية.

خطوات التقديم لوظائف الأمن البيئي

التقديم لوظائف الأمن البيئي يتم من خلال اتباع التالي:

في البداية يتم الذهاب إلى منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الوظائف.

ثم يتم قراءة الأحكام والشروط بعناية، ومن ثم الموافقة عليها.

بعد ذلك قم بالضغط على تقديم طلب، وإدخال كل من اسم المتقدم، ورقم الهوية، وغيرها من البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لذلك.

إضافة تفاصيل الشهادة، والدرجة التعليمية ثم الضغط على متابعة.

ثم قم بملء استمارة التوظيف، واضغط على حفظ.

في النهاية قم بتأكيد طلب التوظيف.

شروط وظائف القوات الخاصة