تمويل سريع من سلفه 5000 آلاف ريال بدون كفيل تسديد لمدة 6 شهور بأقل قسط شهري

تمويل سريع من سلفه 5000 آلاف ريال يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية وطرق وخطوات التقديم على قرض سلفة السريع، حيث قام المصرف المركزي السعودي بتوفير قرض يُسمى بـ “قرض سلفة” ويمكن للكثير من العملاء الحصول عليه فهو قرض سريع ومن أفضل القروض التي يتم تقديمها لسداد الديون بشكل سريع، وسنوضح لكم في مقالنا اليوم أبرز المعلومات بشأن قرض سلفة والشروط التي يجب أن تتوافر في العميل حتى يكون مستحقًا لقرض سلفة.

خطوات التقديم على قرض سلفة السريع 1443هـ

لتقديم على قرض سلفة السعودي السريع يجب أن تتبع بعض الخطوات والخطوات هي كالآتي:-

ادخل على رابط منصة سلفة الإلكتروني الرسمي وهو Sulfah.com .

. بعد ذلك انقر عل أيقونة “تسجيل الدخول” وقم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك.

اكتب رقم الهوية الوطنية الشخصية ورقم الهاتف المحمول ثم قم بكتابة رمز التحقق الموجود في الصورة أمامك.

وبعد ذلك اضغط على زر “تسجيل الدخول” وأقر بالموافقة على شروط ومعايير منصة سلفة المعلنة.

وبذلك تكون قد دخلت على المنصة وأصبح لديك حساب خاص بك عليها وبعدها يمكنك البدء في طلب التمويل والحصول على القرض.

حدد القيمة التي ترغب فيها من التمويل ثم انقر على أيقونة “متابعة الطلب” ثم انتظر عدة دقائق وستجد رد على طلبكم بالقبول أو الرفض.

مزايا تمويل شخصي سريع وفوري دون حاجة لتحويل راتب

التمويل مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية. • يوجد فترات سدن بسيطة وسهلة ومجدولة.

توفير هامش ربح بسعر تنافسي. • تُتيح لك الإيداع السريع للتمويل.

يتمكن العميل بسداد قيمة التمويل أقساط على دفعات شهرية متساوية.

بسداد قيمة التمويل أقساط على دفعات شهرية متساوية. بحالة الموافقة على طلب التمويل بيوم 25 الفاتورة تصدر بيوم بالشهر التالي.

شروط الحصول على قرض سلفة السعودي 1443هـ

وحدد المصرف المركزي عدة شروط خاصة باستحقاق قرض سلفة ومن بين هذه الشروط ما يلي:-