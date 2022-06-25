كيف أسجل في حساب المواطن وشروط التسجيل عبر موقع ca.gov.sa

كيف أسجل في حساب المواطن من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها داخل عمليات البحث، وذلك بهدف الاستفادة من كافة المزايا التي يقدمها ذلك الحساب، لكن هذا مرتبط بصورة كبيرة بالشروط الخاصة بالتسجيل داخل حساب المواطن، وهذا ما سنعرضه بصورة مفصلة داخل هذا المقال.

كيف أسجل في حساب المواطن

تتم عملية التسجيل في حساب المواطن بصورة صحيحة من خلال الالتزام بتلك الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن على شبكة الانترنت.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة تسجيل جديد.

ومن ثم يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد، فيجب إدخال تلك البيانات بصورة صحيحة.

بعد ذلك يقوم المتقدم بتسجيل كود التحقق المرئي الظاهر أمامه بالصفحة.

وهنا تأتي خطوة الدخول على أيقونة التسجيل.

ثم بعد دقائق سيظهر أمام المتقدم كلمة المرور الخاصة به، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف الخاص به.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة دخول.

بالتالي تتم عملية التسجيل داخل حساب المواطن بصورة صحيحة.

شروط التسجيل في حساب المواطن

إليكم الشروط التي يجب أن تتواجد في كل متقدم، حتى يتم التسجيل بشكل صحيح داخل حساب المواطن، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

يجب أن يقدر الحد الأقصى لدخل المتقدم بحوالي 20 ألف ريال سعودي.

بينما من الضروري أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية دون أن يكون لديه أي جنسية أجنبية أخرى.

كما انه لابد أيضًا أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي خاص به.

ايضاً يشترط أن يكون ذلك الحساب ساري.

كما يشترط بأن يكون لدى المتقدم بطاقة شخصية خاصة به، وذلك في حال عمله داخل القطاع الخاص أو العام

بالإضافة إلى ذلك يشترط أن يتم تقديم كافة المستندات التي تثبت أجر المتقدم الذي يتحصل عليه.

وفي النهاية نكون قد اكتفينا بالقدر الكافي من المعلومات بخصوص سؤال كيف أسجل في حساب المواطن، كما سردنا كذلك الشروط الخاصة بالتسجيل داخل حساب المواطن، فهدف تلك الشروط، هو تقديم الدعم المادي من حساب المواطن لفئات الأكثر احتياجًا لذلك، وهذا أهم ما تحرص عليه الحكومة السعودية.