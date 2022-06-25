ناجز استعلام عن معاملة برقم الهوية عبر موقع وزراه العدل السعودية moj.gov.sa

قدمت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية المنصة الإلكترونية ناجز استعلام عن معاملة برقم الهوية، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الاستعلام عن العقود والصكوك، وغيرها من الأوراق والمستندات الرسمية عبر الانترنت، ومن خلال مقال اليوم سوف نعرض الخطوات التي من خلالها يستطيع جميع المواطنين على أراضي المملكة الاستفادة من تلك المنصة المقدمة من وزارة العدل.

ناجز استعلام عن معاملة برقم الهوية

تسعى وزارة العدل السعودية للتطوير الرقمي والإلكتروني الذي بدأت المملكة في تطبيقه في كافة تعاملاتها، لذلك تم طرح المنصة الإلكترونية ناجز لتوفير الاستعلام عن جميع المعاملات الورقية عبر الإنترنت، سواء كان من خلال رقم الطلب أو رقم الهوية أو السجل المدني، وتتمثل خطوات الاستعلام بواسطة رقم الهوية ما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي المخصص لوزارة العدل السعودية.

ثم اختيار منصة ناجز للخدمات، أو من خلال البوابة الرسمية أو التطبيق الخاص بخدمة ناجز.

بعد ذلك عليك بتحديد اختبار التحقق من معاملة داخل الوزارة، سوف يتطلب منك كتابة البيانات الخاصة بك.

عليك بإدخال رقم الهوية الوطنية كاملًا وصحيحًا في الخانة المخصصة له، بالإضافة إلى رقم المعاملة والسنة الخاصة بها.

بعد ذلك سوف يظهر لك رمز التحقق المرئي، ينبغي كتابته داخل الخانة الخاصة به.

ثم قم بالدخول على أيقونة استعلام وسوف تظهر لك كافة المعاملات على ترغب بمعرفتها أمامك على الشاشة.

مميزات الخدمة العدلية ناجز

فضلًا عن إمكانية الاستعلام عن معاملة من خلال الخطوات السابقة، تتيح بوابة ناجز العديد من المميزات الأخرى والتي تشمل ما يلي:

يمكن لكافة المواطنين التحقق من جميع الوثائق الصادرة من وزارة للعدل من إلكترونيًا.

بالإضافة إلى إمكانية التحقق من صحة الوكالة.

تتيح أيضًا خدمة الاستعلام عن كل ما يخص الصك العقاري، وكذلك هوية مالك العقار.

يمكن أيضًا التحقق من التراخيص العدلية، وأيضًا القضائية عبر منصة ناجز.

في ختام مقال ناجز استعلام عن معاملة برقم الهوية، قمنا بعرض الخطوات الواجب إتباعها للاستفادة من خدمات ناجز. كما ذكرنا بعض من المميزات والتي تقدمها المنصة للتسهيل عن المواطنين المقيمين على أراضيها في كثير من الخدمات.