استعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية وتمديد التأشيرة عبر موقع absher.sa

دائمًا ما يواجه الكثير من الناس مشكلة انتهاء مدة صلاحية التأشيرة، فذلك الأمر يجعل من تواجدهم داخل السعودية غير قانوني، وبناء على ذلك نجد أن البحث الدائم عن طريقة استعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية لم يأت من فراغ.

استعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية

يستطيع أي شخص أن يتعرف على فترة صلاحية تأشيرته بصورة سريعة، وذلك من خلال تلك الخطوات الآتية:

أولًا يقوم المتقدم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية على الانترنت.

ومن بعدها تأتي خطوة تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم، حتى يتمكن من الدخول إلى منصة أبشر بالشكل الصحيح.

بعد ذلك يقوم بالدخول على أيقونة خدمات الأفراد.

ثم بعدها يقوم باختيار قائمة الاستعلامات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم الدخول على أيقونة الجوازات.

ومن ثم تأتي خطوة إدخال عددًا من البيانات، فهي عبارة عن إدخاله رقم الهوية الخاص بالمستضيف، وذلك بالإضافة إلى إدخال رقم رخصة الإقامة الخاص بالمتقدم.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة عرض الظاهرة أسفل الصفحة.

بالتالي سيظهر أمام المتقدم كافة البيانات الخاصة بمدة صلاحية التأشيرة المراد الاستعلام عنها.

طريقة تمديد التأشيرة إلكترونيًا

في حال إن كانت التأشيرة غير سارية، فهنا يتطلب منك مجموعة من الخطوات البسيطة حتى يتمكن المتقدم من تمديدها، وإليكم هذه الخطوات بالشكل الآتي:

بعد أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية على الانترنت.

بعد ذلك تأتي خطوة اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية ومنها يختار أيقونة تجديد التأشيرة.

ومن بعدها يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة خدمة الزيارات الشخصية، حتى يقوم باختيار تمديد تأشيرة العودة.

ثم تأتي خطوة إدخال رقم التأشيرة الخاص بالمتقدم، وذلك بالإضافة إلى إدخال رقم الهوية الشخصية الخاص بالمستضيف.

بعد ذلك يقوم المتقدم باختيار مدة التمديد التي يريدها، وبذلك تتم علمية التمديد بالشكل الصحيح.

وبالتالي نكون قد سردنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بطريقة استعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية، وطريقة تمديد التأشيرة في حال انتهائها، فتلك الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية لكافة المواطنين أو المقيمين بها، فقد ألقت ترحيبًا لافت للنظر من جانبهم.