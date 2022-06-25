استعلام مكتب العمل برقم الهوية ومعرفة صلاحية رخصة العمل عبر موقع hrsd.gov.sa

استعلام مكتب العمل برقم الهوية من أكثر الخدمات الإلكترونية التي يتم البحث عنها داخل عمليات البحث، نظرًا لما يقدمه مكتب العمل من مزايا كثيرة للوافدين داخل السعودية، فهذه الخدمة قد أزالت الكثير من الأعباء عليهم بدلًا من الذهاب إلى المقرات الحكومية.

استعلام مكتب العمل برقم الهوية

تتم عملية الاستعلام عن مكتب العمل بالشكل الصحيح من خلال الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالذهاب مباشرة إلى الصفحة الرئيسية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية.

وبعدها تأتي خطوة إدخال عددًا من البيانات، والتي تتمثل في إدخال المتقدم رقم هويته وكلمة السر الخاصة به.

ومن بعدها يقوم المتقدم بتسجيل كود التحقق المرئي المتواجد أمامه بشكل صحيح.

بعد ذلك يدخل المتقدم إلى الصفحة الرئيسية، وبعدها يختار قائمة الاستعلامات الإلكترونية.

ثم يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة الاستعلام عن وافد.

وهنا تأتي خطوة تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم، والتي تتمثل في إدخاله لرقم الجواز الخاص به أو رقم الحدود.

ومن بعد استكمال البيانات بصورة صحيحة، فيتم الدخول على أيقونة بحث.

بالتالي سيظهر أمام المتقدم كافة البيانات الخاصة بمكتب العمل المراد الاستعلام عنها.

طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل

يمكن لأي متقدم أن يعرف الفترة الخاصة بصلاحية رخصة العمل الخاصة به، وذلك من خلال اتباع تلك الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالدخول مباشرة إلى الصفحة الرسمية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية.

بعد ذلك يقوم المتقدم باختيار قائمة الخدمات الإلكترونية، بعدها يقوم بالدخول على أيقونة رخصة العمل.

ثم يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل.

ومن هنا تأتي خطوة إدخال عددًا من البيانات، والتي تتمثل في إدخال رقم الإقامة الخاص بالمتقدم.

بعد ذلك يقوم بإدخال كود التحقق المرئي بشكل صحيح.

ثم من بعدها يقوم بالدخول على أيقونة بحث.

بالتالي سيظهر أمام المتقدم كافة التفاصيل الخاصة بموعد تجديد رخصة العمل.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات التي تخص طريقة استعلام مكتب العمل برقم الهوية، وطريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل، فيجب أن نأخذ كل تفصيله قمنا بذكرها في عين الاعتبار. حتى تتم عملية الاستعلام بالشكل المطلوب، وهذا ما يحتاجه الكثير من الوافدين داخل السعودية.