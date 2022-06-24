بطاقة صراف الإنماء طريقة طلب إصدارها جديدة عبر الموقع الرسمي بالخطوات

بطاقة صراف الإنماء ، الآن أصبح يمكن القيام به الكترونيًا بدون الحاجة لزيارة المقر الخاص بالمصرف، الآن قام مصرف الإنماء بإطلاق خدمة جديدة تتيح للعملاء إصدار فوري للبطاقات من خلال القيام بخطوات بسيطة وسهلة، ولأننا نحرص دومًا على مناقشة كل ما يبحث عنه المواطنين سنناقش كيف يمكن تقديم طلب لإصدار البطاقة، وكيف يمكن عرض المعلومات الخاصة بالبطاقة وكيف يتم طباعتها وما هي الرسوم المطلوب تحصيلها.

بطاقة صراف الإنماء

يهتم مصرف الإنماء كثيرًا بعملائه دون شيئًا آخر، ولعل هذا الأمر الذي جعله من أهم وأكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد الوطني، لذا يحرص على تطوير خدماته، وتسهيلها للمواطنين، وفي حالة الرغبة في طلب اصدار بطاقة صراف الإنماء جديدة يتم إتباع هذه الخطوات:-

يتم الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الإنماء.

ثم الضغط على خيار طلب إصدار بطاقة صراف الإنماء جديدة.

يتوفر عدة خيارات من بينها خيار خدمة الأفراد يجب الضغط عليها.

ثم الضغط على خيار اختر البطاقات ثم طلب بطاقة.

يتعين الضغط على بطاقة رقمية مع ضرورة تحديد طريقة الإصدار.

إدخال رقم الحساب ثم الضغط على حدود العمليات المصرفية للبطاقة المطلوب إصدارها.

ثم قراءة الشروط والأحكام المتاحة بالمصرف ثم الضغط على الموافقة.

يجب إنشاء كلمة مرور قوية.

بعدها يتم الضغط على حالة البطاقات.

يجب تغيير الحالة بالموقع لتصبح (نشط عند خدمة الشراء بواسطة الانترنت).

ثم الضغط على التالي والانتظار حتى يتم ظهور كل البيانات الخاصة بالبطاقة والتأكيد على إصدارها.

ثم الضغط مرة أخرى على التالي لإتمام العملية.

وبهذا ستتم عملية التفعيل للبطاقة.

خطوات عرض معلومات بطاقة صراف الإنماء الجديدة

بعد إصدار البطاقة الجديدة الكترونيًا من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الإنماء، يمكن عرض كافة البيانات الخاصة بها بكل سهولة، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الإنماء ثم إتباع ما يلي من خطوات:-