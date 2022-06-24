نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في ارامكو لخريجي الثانوية 2022 وأهم شروط التسجيل في المقال التالي
تصنف شركة أرامكو بأنها واحدة من أ:بر شركات الطاقة بالمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط بأكمله، فهي شركة سعودة الأصل والجذور حيث تم تأميمها عام 1988، وتتخصص في إنتاج مصادر الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي ومشتقات البترول، أبرزها المواد الكيماوية والبتروكيماوية، هذا بجانب إجراء البحث والتنقيب عن منتجات الطاقة والبترول فضلاً عن أعمال أخرى تقوم بها منها التكرير والشحن والتسويق والإنتاج في المقام الأول والتسويق للكثير من دول العالم، هذا ونرصد لكم طريقة التسجيل في ارامكو لخريجي الثانوية 2022.
طريقة التسجيل في ارامكو لخريجي الثانوية 2022
للحاصلين على شهادة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية الراغبين بالتسجيل ببرنامج التدرج الوظيفي بأرامكو، يمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولاً، على المتقدم بالطلب الدخول إلى صفحة التدرج لخريجي وخريجات الثانوية العامة بالمملكة.
- يتم التقديم بالبرنامج أثناء الفترة التي يتم يتم تحديدها لتقديم الطلبات، لذا ينصح بتحري موعد فتح باب التسجيل.
- تتم مراجعة الطلب فيما بعد والتحقق من رفع كل المستندات اللازمة وإجراء اختبار اللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات.
- يجب إجراء كل الفحوصات الطبية للطلاب المرشحين فضلاً عن توقيع الاتفاقية والحصول على بطاقة البرنامج.
- على الطلاب المقبولين الحضور إلى مركز التدريب المحدد.
خطوات تسجيل الدخول في أرامكو لخريجي السعودية
عقب التسجيل ببرنامج التدرج لخريجي وخريجات الثانوية العامة، يتاح لهم تسجيل الدخول إلى صفحة الملف الشخصي باتباع الخطوات التالية:
- أولاً، يتم تسجيل الدخول عبر الدخول إلى برنامج التدرج في أرامكو.
- على المتقدم بالطلب إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- في التالي، يتم إدخال كلمة المرور ثم الضغط على طلب رمز التحقق.
- عقب وصول رمز التحقق يتم تسجيل الدخول.
ما هي شروط التسجيل في أرامكو لخريجي الثانوية 2022؟
على خريجي وخريجات الثانوية من كافة الأقسام سواء علوم طبيعية أو شرعية أو تجارية أو صناعية، مراعاة الشروط التالية للقبول ببرنامج التدرج أرامكو:
- يشترط أن يكون المعدل الحاصل عليه الطالب في الثانوية العامة على 75 أو أعلى.
- من الضروري أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات من المركز الوطني للقياس والتقويم.
- بالنسبة لاختبار القدرات يجب أن تكون 72 أو أعلى من ذلك.
- أن لا يتعدى عمر الطالب أو الطالبة عن 24 عام هجري.
- أما عن سنوات التخرج، أكدت الجهات المعنية أنه يجب أن تكون سنة التخرج أحد السنوات التالية ( 1440/1439) ( 1441/1440) (1442/1441) ( 1443/1442).
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