الاستعلام عن سيارة برقم اللوحة السعودية أبشر

الاستعلام عن سيارة برقم اللوحة السعودية 1444 ، هي واحده من الخدمات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية وذلك عن طريق عن سيارة برقم اللوحة السعودية وهذا من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر للاستفسار عن أي بيانات أو مخالفات خاصة مركبته باستخدام رقم اللوحة عند شراء مركبة (سيارة) مستعملة حيث وقد قامت المملكة العربية السعودية بتقديم هذه الخدمة حفاظاً على وقت وجهد الشخص كي لا يضطر إلى الذهاب لإرادة المرور وتماشيا مع رؤية المملكة لعام 2030 بجعل جميع خدمات المملكة رقمية وتعد هذه الخدمة من اهم الخدمات الإلكترونية التي وفرتها المملكة لأبنائها.

الاستعلام عن سيارة برقم اللوحة السعودية

يمكن لأي شخص القيام بعملية الاستعلام عن أي سيارة باستخدام رقم اللوحة السعودية الخاصة بالمركبة وذلك بواسطة منصة أبشر السعودية ويقوم الشخص بعملية الاستعلام عن كل ما يخص ويتعلق بمركبته من معلومات ومخالفات حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية أو تطبيق أي غرامات مالية عليه في حالة اذا كان يوجد عليها أي مخالفات وإذا كان قد تم تطبيق أي غرامات عليه دون علمه بذلك ومن خلال نافذة موقع كوكب الخليج نقدم لكم خطوات الاستعلام الإلكتروني عن كافة المعلومات الخاصة بالسيارة لكل من يريد معرفة هذه المعلومات، وتتمثل خطوات الاستعلام عن سيارة برقم اللوحة:

يتم الدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمنصة أبشر.

النقر على أيقونة حساب المستخدم الشخصي والنقر عليها.

انتقال الشخص تِلْقائيًا إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.

اختيار أيقونة استعلام عن صلاحية تأمين السيارات والضغط عليها.

انتقال المستعلم إلى صفحة تسجيل البيانات الخاصة بالمركبة.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمركبة المراد الاستعلام عنها.

اختيار أيقونة عرض والضغط عليها.

في حالة إذا كان يوجد أي معلومات خاصة بالسيارة سيظهر للمستعلم كافة المخالفات المرورية الموقعة عليه في الحال.

في حالة إذا كان الشخص المتقدم بالطلب يرغب في الاستعلام عن اسم صاحب المركبة فعليه تسجيل رقم اللوحة الخاص بها.

يقوم بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 88905 مدون بها كافة البيانات المطلوبة.

إدخال رقم السجل المدني الخاص بصاحب السيارة.

تسجيل رقم اللوحة الموجودة على السيارة بالحروف كما هو موضح أمامه.

يقوم باختيار أيقونة إرسال والضغط عليها.

سيظهر للمستعلم الاسم الرباعي الخاص بصاحب السيارة الذي بريده وكافة البيانات المتعلقة بالسيارة التي يرغب في الحصول عليها.

الاستعلام عن حوادث السيارات برقم اللوحة

تم وضع بعض الخطوات اللازمة للاستعلام عن حوادث السيارات برقم اللوحة السعودية لكل من يرغب في ذلك دون الذهاب الى مكاتب المرور السعودية توفيرا للوقت، ومن هذه الخطوات ما سنقدمه لكم في السطور التالية:

الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة الداخلية السعودية بمنصة أبشر.

اختيار أيقونة استعلام والضغط عليها.

النقر على زر الاستعلامات الإلكترونية.

إدخال كلمة المرور الخاصة به.

اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية والولوج عليها.

إدخال الرمز التأكيدي له.

تسجيل رقم اللوحة الخاص بالمستعلم.

في حالة إذا لم يكن يوجد رقم اللوحة يقوم بالاستعلام برقم الهوية الوطنية الخاصة به.

اختيار زر استعلام المخالفات المرورية والضغط عليه.

في النهاية في حالة إذا كانت جميع الخطوات المطلوبة صحيحة سيظهر للمستخدم للخدمه كافة المعلومات الخاصة بالمخالفات المرورية ومنها نوع المخالفة الموقعة عليه ورقمها، نوع المركبة، تاريخ حدوث المخالفة، المكان الذي حدث فيه المخالفة، قدر وسرعة السيارة وقت حدوث المخالفة، القيمة المالية المستحق عليه بسبب المختلفة).

الجدير بالذكر أنه يوجد الكثير من المميزات الموجودة في خدمة الاستعلام عن مخالفة المركبات برقم اللوحة والتي يستفيد منها الأشخاص في حالة قيامهم بعملية الاستعلام الإلكتروني، ومنها: