شروط استحقاق الدعم السكني 1443- 1444.. طريقة التسجيل في سكني

شروط استحقاق الدعم السكني وطريقة التسجيل، لقد تمت اتاحة شروط استحقاق الدعم السكني وطريقة التسجيل من قبل المسؤولين داخل وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، وذلك ليتعرف كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الشروط الخاصة بالدعم السكني 1443 هـ، حيث ان الدعم السني المقدم من المملكة العربية يمكن لكافة المواطنين التقديم به بعد التعرف على اللائحة التنفيذية الخاصة بوزارة الإسكان وتحضير كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة للحصول على الدعم السكني 1443 هـ، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال السطور القليلة القادمة.

شروط استحقاق الدعم السكني وطريقة التسجيل

بعد ان تم الاعلان عن الدعم السكني والرابط الذي يمكن من خلالة التقديم في الدعم السكني قد تم الإعلان عن شروط استحقاق الدعم السكني وطريقة التسجيل، حيث ان هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في كافة المتقدمين، والتي قد جاءت مثل الخطوات التالية:

يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 25 عام.

إذا كانت المرأة مطلقة فإنها تحصل على الدعم إذا كانت مطلقة منذ سنتين بحد أدنى.

يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل اراضي المملكة لأكثر من عام.

يمكن للمراة غير السعودية التقدم للحصول على الدعم السكني إذا كان لديها أبناء سعوديي الجنسية، مع تقديم الأوراق التي تثبت ذلك.

يجب أن لا يكون لدى المتقدم او اراضي او عقارات او محلات تجارية، وان لا يوجد لديه أي سجل تجاري.

طريقة التسجيل في الدعم السكني 1443