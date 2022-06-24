نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق الدعم السكني 1443- 1444.. طريقة التسجيل في سكني في المقال التالي
شروط استحقاق الدعم السكني وطريقة التسجيل، لقد تمت اتاحة شروط استحقاق الدعم السكني وطريقة التسجيل من قبل المسؤولين داخل وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، وذلك ليتعرف كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الشروط الخاصة بالدعم السكني 1443 هـ، حيث ان الدعم السني المقدم من المملكة العربية يمكن لكافة المواطنين التقديم به بعد التعرف على اللائحة التنفيذية الخاصة بوزارة الإسكان وتحضير كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة للحصول على الدعم السكني 1443 هـ، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال السطور القليلة القادمة.
شروط استحقاق الدعم السكني وطريقة التسجيل
بعد ان تم الاعلان عن الدعم السكني والرابط الذي يمكن من خلالة التقديم في الدعم السكني قد تم الإعلان عن شروط استحقاق الدعم السكني وطريقة التسجيل، حيث ان هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في كافة المتقدمين، والتي قد جاءت مثل الخطوات التالية:
- يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 25 عام.
- إذا كانت المرأة مطلقة فإنها تحصل على الدعم إذا كانت مطلقة منذ سنتين بحد أدنى.
- يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل اراضي المملكة لأكثر من عام.
- يمكن للمراة غير السعودية التقدم للحصول على الدعم السكني إذا كان لديها أبناء سعوديي الجنسية، مع تقديم الأوراق التي تثبت ذلك.
- يجب أن لا يكون لدى المتقدم او اراضي او عقارات او محلات تجارية، وان لا يوجد لديه أي سجل تجاري.
طريقة التسجيل في الدعم السكني 1443
- قم بالدخول إلى إلى موقع الدعم السكني 1443.
- قم بتسجيل الدخول داخل الموقع عن طريق كتابة كلمة السر واسم المستخدم.
- بعد الدخول إلى الموقع ستظهر أمامك بعض الخدمات المتاحة، اضغط على “تسجيل الدعم السكني” ضمن تلك الخدمات.
- سيطلب منك الموقع ادخال بعض البيانات الهامة مثل رقم الهوية الوطنية الاسم ومحل السكن وتاريخ الميلاد.
- اضغط على “استكمال” وستظهر أمامك قائمة الشروط، بعد قراءتها جيدًا اضغط على “أوافق على الشروط والاحكام”.
- سيتم ارسال كود على رقم الهاتف المُسجل، يجب إدخالها في خانة “الكود المُرسل”.
- اضغط على “تسجيل” وسيتم التواصل معك بعد مراجعة البيانات الخاصة بك.
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