نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبات الضمان الاجتماعي المطور للمستفيد غير المستحق عبر وزارة الموارد البشرية 1444 في المقال التالي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عقوبات الضمان الاجتماعي المطور للمواطنين المستحقين الذين يُخالفون الشروط الخاصة بالنظام، ومن الجدير بالذكر أن دعم الضمان الاجتماعي هي خدمة مقدمة من الحكومة السعودية لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الذين هم أشد فقرًا واحتياجًا، من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تهيئة العديد من فرص العمل الملائمة بالمشاركة مع الجهات المعنية بذلك.
ما هي عقوبات الضمان الاجتماعي المطور
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن غرامات لجميع المُتخلفين بشروط وأحكام النظام في الضمان الاجتماعي، وهي كالآتي:
- في حال حصول المستحق على مال الضمان الاجتماعي بدون وجه حق، فهذا يؤدي إلى غرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي أو العقوبة بالسجن لفترة عام، أو الاثنين معًا
- في حال تم منح المعاش للمستحق وتم التأكد من عدم صرفه على ذويه من أفراد الأسرة، فهذا يؤدي إلى غرامة حوالي خمسة آلاف ريال سعودي أو السجن لفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
- إذا تم التأكد من أي مخالفة أو جريمة قد حدثت في الحالات التي تم ذكرها سابقًا، فيؤدي ذلك إلى إجراء عقوبات أخرى أكثر شدة.
- سوف تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتلقي البلاغات وترحيلها إلى الجهات المعنية بذلك.
ما هي شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور
من شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور، ما يلي:
- المتقدم الذي تم التأكد من أنه سعودي الجنسية باستثناء؛ المرأة الأرملة أو المطلقة التي تملك أبناء سعوديون، أو المرأة التي تزوجت سعودي وهي ليست سعودية، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، كذلك الأرامل التي تعول أيتام ولديهم بطاقة تنقل.
- أن يكون الراتب المحتسب للمتقدم أقل من الحد الأدنى للمعاش وهو ألف ومائة ريال سعودي لرب الأسرة، وخمسمائة وخمسين ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.
- ضرورة الالتزام بجميع متطلبات الوزارة المرتبطة بالصحة والتعليم للأبناء.
- التأكد من الالتزام بالتدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- عدم إقامة المتقدم في احدى مراكز الإيواء الحكومية التي تشرف عليها الدولة السعودية.
- التأكد من عدم وجود أي ممتلكات لها قيمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقوبات الضمان الاجتماعي المطور للمستفيد غير المستحق عبر وزارة الموارد البشرية 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.