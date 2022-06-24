عقوبات الضمان الاجتماعي المطور للمستفيد غير المستحق عبر وزارة الموارد البشرية 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عقوبات الضمان الاجتماعي المطور للمواطنين المستحقين الذين يُخالفون الشروط الخاصة بالنظام، ومن الجدير بالذكر أن دعم الضمان الاجتماعي هي خدمة مقدمة من الحكومة السعودية لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الذين هم أشد فقرًا واحتياجًا، من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تهيئة العديد من فرص العمل الملائمة بالمشاركة مع الجهات المعنية بذلك.

ما هي عقوبات الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن غرامات لجميع المُتخلفين بشروط وأحكام النظام في الضمان الاجتماعي، وهي كالآتي:

في حال حصول المستحق على مال الضمان الاجتماعي بدون وجه حق، فهذا يؤدي إلى غرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي أو العقوبة بالسجن لفترة عام، أو الاثنين معًا

في حال تم منح المعاش للمستحق وتم التأكد من عدم صرفه على ذويه من أفراد الأسرة، فهذا يؤدي إلى غرامة حوالي خمسة آلاف ريال سعودي أو السجن لفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

إذا تم التأكد من أي مخالفة أو جريمة قد حدثت في الحالات التي تم ذكرها سابقًا، فيؤدي ذلك إلى إجراء عقوبات أخرى أكثر شدة.

سوف تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتلقي البلاغات وترحيلها إلى الجهات المعنية بذلك.

ما هي شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور

من شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور، ما يلي: