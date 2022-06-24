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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في نظام نور ولي الأمر برقم الهوية ؛ نوضح لكم في هذا التقرير كيفية التقديم في نور بحساب وَلي الأمر حيث بدأ البحث يزداد من قبل أولياء الأمور وذلك لتسجيل أبنائهم في المراحل الدراسية الجديدة مثل الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال حيث أعلنت وزارة التعليم عن موعد تسجيل الطلاب الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية فسوف يتم التسجيل من خلال نِظام نٌور.

خطوات التسجيل في نظام نور ولي الامر برقم الهوية

أعلنت الوزارة عن مواعيد التسجيل للمرحلة الابتدائية عبر نظام نور لذلك بدأ أولياء في البحث عن طريقة التسجيل في نظام نور وَلي الامر برقم الهوية لذلك نوضح لكم خطوات التسجيل من خلال التالي :

الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور. النقر على التسجيل جديد ولي الأمر في حالة عدم وجود حساب سابق لولي الأمر. إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم وكلمة المرور وغيرها من البيانات المطلوبة. تدوين رقم الهوية وصلة القرابة بالطالب. تدوين تاريخ الميلاد. إرفاق المستندات المطلوبة. اختيار المدرسة. إستكمال كافة الخطوات. النقر على تدقيق. بعد إتمام عملية التسجيل يتم النقر على حفظ.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في نظام

عند التسجيل في نظام نور يتطلب بعض الاوراق والمستندات وهي كالتالي:

نسخة من الكشف الطبي.

صورة من شهادة الميلاد.

نسخة من عقد ملكية السكن أو عقد الإيجار.

نسخة من الإقامة أو السجل الخاص بالأسرة.

صورة من كشف الطبي للطالب.

صورة من تطعيمات الطالب الرئيسية.

رابط نظام نور ولي الامر

قامت وزارة التعليم بإطلاق نَظام نُور وذلك لتقديم العديد من الخدمات التعليمية حيث أنه يمكن لأولياء الأمور التسجيل من خلاله لأبنائهم إلكترونياً من خلال الرابط الرسمي لنور دون الحاجة للذهاب للمدرسة كما أنه يمكن الحصول على النتائج من خلاله وكذلك التعرف على مستوى الطالب لذلك فهو من أهم التطبيقات التي أطلقتها وزارة التعليم حيث يمكن لأولياء الأمور التسجيل لأبنائهم من خلال التَسجيل جديد في نور واتباع الخطوات التي ذكرتها سابقاً.

الأعمار المحددة لقبول طلاب الصف الأول الابتدائي

الطلاب الذين تاريخ ميلادهم من 2 صفر 1438 إلى 3 جمادي الأول 1438 أي الذين أكملوا 6 ست سنوات أو أقل من ست سنوات بتسعين يوماً فقط كحد أدنى.

وكذلك الطلاب الذين تاريخ ميلادهم من 4 جمادي الأول 1438 إلى 5 شعبان 1438 أي يقل عمرهم عن ست سنوات 180 يوما فقط كحد أقصى.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال خطوات التسجيل في نور ولي الامر برقم الهوية وكذلك الأول المطلوبة للتسجيل في نور كما وضحنا لكم الأعمار المحددة لقبول الطلاب.