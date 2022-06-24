نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان المطور لشهر يونيو 2022/1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انه سوف يتم إعلان موعد نزول وصرف ضمات الاجتماعي المطور بعد الانتهاء من التحقق في طلبات المقدمة من مستفيدي الضمان الاجتماعي والإعلان عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور.

كما أن تحرص دائما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وصول الدعم معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد إلى من يستحقه وتتوافر به الشروط المحددة وذلك من خلال التحقق قي طلبات المقدمة وانه توافرت جميع الشروط المطلوبة ثم إرسال رسالة لكل من من يستحق صرف دعم الضمان المطور.



موعد صرف الضمان المطور ١٤٤٣

نظرا انه يتم البحث بشكل مكثف من قبل جميع المستفيدين خلال تلك الأيام عن متى موعد صرف الراتب معاش الضمان الاجتماعي الخاص بشهر يونيو نظرا انه هناك أيام قليلة وتفصلا عن قدوم عيد الأضحى المبارك والجميع في حاجة إلى صرف المعاش لتلبيبه احتياجاتهم لذلك نقدم لكم من خلال ثقفني انه أعلنت الوزارة عن صرف راتب الضمان المطور 2022 شهر يونيو 1433 شهر ذو القعدة يوم الخميس الموافق 30/6/2022 لكافة المستفيدين التي توافرت بهم الشروط المطلوب وظهرت نتائج الأهلية واصبح من حقهم صرف معاش الضمان الاجتماعي وذلك الموعد هو لصرف معاش الضمان الاجتماعي القديم والمطور.

حلات وقف معاش الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حالات محددة إذا تم التحقق منها يتم وقف صرف المعاش وهى :

في حالة تسجيل ورفع بيانات غير صحيحة عن صاحب الطلب القائم بالتسجيل في الضمان.

في حالة عدم تحديث بيانات المستفيد في الموقت المحددة.

في حالة قيام المستفيد بالاعتماد على المعاش الضمان فقط وعدم القيام بدء أي عمل ومزاولة مهنة.

في حالة وجود عمل مناسب ولم يقبل المستفيد القيام به ورفضة للاعتماد والحصول على معاش الضمان المطور.

إذا ثبت الوزارة أن البيانات المقدمة من المستفيد الخاصة به أو الخاصة بأفراد الأسرة غير صحيحة.

في حالة تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية .

إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.

وبذلك نكون قدمنا لكم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو1443 وأسباب توقف معاش الضمان المطور الجديد.