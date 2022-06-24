نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت جامعة جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحاملي المؤهلات المختلفة للعمل في جدة والرياض في عدد معين من التخصصات، تابعوا معنا قراءة هذا المقال للتعرف على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية.

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

هي جامعة حكومية متخصصة في العلوم الصحية وهي حاصلة على اعتماد من وزارة التعليم السعودية لبرامجها المختلفة للبكالوريوس والدراسات العليا، ومثلت البرامج التابعة لجامعة مدينة الملك عبد العزيز الطبية في وزارة الصحة بالحرس الوطني ومع النمو السريع لهذه البرامج ونتائجها الإيجابية في تأهيل الكوادر السعودية في مجالات الطب والعلوم الصحية، تم إنشاء الجامعة واسمها: “جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية” ومقرها مدينة الرياض ولها فرعان.

تقدم الجامعة فرص الإعادة إلى الوطن والمنح الدراسية خارج المملكة العربية السعودية لإكمال الدراسات العليا والعودة للعمل في وظائف أعضاء هيئة التدريس في كليات جامعة الرياض وجدة، أو ضمن الكوادر المتخصصة من مدن الملك عبد العزيز الطبية بالرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام، وهي متاحة لكلا الجنسين ولا تقتصر على الطب والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض والصيدلة ولكنها تشمل أيضًا تخصصات أخرى بما في ذلك علوم الكمبيوتر وعلم النفس وعلم الاجتماع واللغة الإنجليزية والإدارة العامة وإدارة المستشفيات.

المسميات الوظيفية

مهندس كهرباء.

خطط تنظيمي.

محاضر علم الترشيح.

اخصائي تمريض.

مفتش خدمات ثان.

مدير مركز الاتصال.

محرر الفيديو.

مرافق المهندس.

شروط العمل في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

تحدد جامعة الملك سعود للعلوم الصحية شروط العمل بها وهي كالتالي:

أن يكون المقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس طبقا لمتطلبات الوظيفة.

قد تحتاج وظائف معينة خبرة سابقة في نفس المجال.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة في وظائف معينة.

توفير المستندات والأوراق اللازمة للتسجيل في الوظائف الشاغرة والمتوفرة بالموقع.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود

التسجيل للوظائف متاح الآن لحين الانتهاء من الأرقام المطلوبة للوظيفة، لذلك يمكن التقديم على الوظائف المتاحة في جامعة الملك سعود في تخصصات الصحة أو الإدارة والتخصصات الأخرى بعد مراجعة شروط وأحكام التوظيف المتوفرة على الموقع، وشروط القبول في هذه الوظائف من خلال موقع جامعة الملك سعود.