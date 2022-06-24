نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات أوبر uber تجتاح المملكة السعودية بشروط واضحة للعمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد سيارات أوبر uber من أفضل وسائل الانتقال في المملكة السعودية إذ يفضل الكثير من الأشخاص الانتقال من مكان لأخر بالسيارات الحديثة المميزة عوضا عن استخدام وسائل المواصلات الأخرى، وقد وضعت المملكة العربية السعودية بعض الشروط على السيارات المشتركة في شركة أوبر لكي تضمن توفير أفضل خدمة للمواطنين، وفي هذا المقال سوف نوضح تلك الشروط ومميزات سيارات أوبر بالمملكة السعودية.

الشروط اللازم توافرها للاشتراك بشركة أوبر بالسعودية

تحدد المملكة العربية السعودية بعض الشروط اللازم توافرها في السيارات المشتركة بشركة أوبر وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يمكن أن تكون السيارة ميني فان أو سيدان بأربعة أبواب ولكن لا يسمح بالسيارات الفان أو الشاحنات الكبيرة.

ولا يمكن الاشتراك للسيارات التاكسي أو الحكومية، ولابد أن لا تكون السيارة قد تعرضت لحادث من قبل.

كمايلزم أن تكون السيارة لا يزيد عمرها عن 7 سنوات وتكون بحالة جيدة.

الأوراق اللازمة للاشتراك بشركة أوبر uber بالسعودية

يلزم توفير بعض الأوراق للاشتراك بشركة أوبر والتي لاقت إعجاب الكثير من المواطنين المملكة السعودية، وتتمثل تلك الأوراق فيما يلي:

يجب وجود استمارة تسجيل السيارة، وان تكون السيارة في حالة التأمين مع وجود وثيقة تأمين السيارة.

ويلزم تجهيز بطاقة الهوية الشخصية لمالك السيارة.

كما يلزم أن تكون السيارة ذات رخصة سارية المفعول مستخرجة من إدارة المرور السعودية.

تعريف شخصي للسائق ذات صورة واضحة مع وجود بطاقة مزاولة مهنة.

خطوات التسجيل في أوبر بالمملكة العربية السعودية

يسعى الكثير من الأشخاص إلى البحث عن كيفية التسجيل في أوبر بالسعودية لزيادة الدخل، ويمكن التسجيل عبر الرابط المخصص لشركة أوبر والتسجيل كمالك سيارة أو كسائق فقط لا يمتلك سيارة، كما يتطلب الموقع إدخال بعض البيانات الخاصة بالمتقدم مثل الاسم ورقم الهوية، رقم الهاتف وتحديد كلمة مرور إلى جانب إدخال البريد الالكتروني وتحديد مكان الإقامة أيضا.

كما يسهل التسجيل بالشركة عبر الموقع الالكتروني للعمل بالقيادة إذا تم توفير المستندات والشروط التي تحددها الشركة، ومن الجدير بالذكر أن شركة أوبر توفر الكثير من الخدمات للمواطنين بالمملكة السعودية حيث يمكن استخدامها لتوصيل الأشخاص من مكان لأخر أو توصيل الطعام لمكان محدد، وتعتبر تلك الخدمة من أفضل خدمات السعودية لمواطنيها إذ تعمل المملكة السعودية على توفير العديد من الخدمات المميزة لتوفير الراحة للمقيمين بها وتوفير دخل أفضل لهم.