خطوات تجديد رخصة السير عن طريق أبشر أفراد 1443 إلكترونيا

عملت وزارة الداخلية السعودية على إتاحة خدمة تجديد رخصة السير عن طريق أبشر أفراد عبر الإنترنت، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة في سبيل راحة الأفراد سواء المواطنين السعوديين، أو من يقيم في داخل المملكة العربية السعودية، حيث قامت الوزارة في هذا الصدد على إتاحة هذه الخدمة الإلكترونية وما يتبعها من تفاصيل الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبة عن طريق المنصة الوطنية الموحدة، وبوابة ابشر وزارة الداخلية.

تجديد رخصة السير عن طريق أبشر أفراد

خدمات رقمية تقدمها وزارة الداخلية السعودية في جميع القطاعات التابعة لها، ومن ذلك حجز موعد المرور، كما يمكن للمستخدم تجديد رخصة السير عن طريق أبشر أفراد من خلال الخطوات التالية:

الدخول في المنصة الإلكترونية ابشر وزارة الداخلية.

ثم اختيار أيقونة ابشر أفراد.

والقيام بإدخال البيانات المتمثلة في اسم المستخدم وكلمة المرور.

يرسل لك الموقع رمز تحقيق للمستخدم على هاتفك المسجل.

يجب إدخاله في المكان الصحيح.

ثم قيام المستخدم بالدخول في الأيقونات المتتابعة خدماتي، المرور، مركبات.

والدخول في أيقونة التجديد للرخصة ومتابعة البيانات المطلوبة في هذا الصدد.

التأكد من أن كافة الرسوم مدفوعة ثم إرسال طلب التجديد.

تجديد رخصة السير بدون فحص

أثناء ما تعرضت إليه المملكة العربية السعودية والعالم اجمع من جائحة فيروس، وما تبع هذا الفيروس من مقتضيات الإغلاق وحظر التجوال، وتوقف العمل في الكثير من الأماكن والمؤسسات خوفا من العدوى وانتشار الفيروس، فقد تم العمل في هذه الأثناء على تجديد الرخصة السير عبر منصة ابشر وبدون فحص، ولكن بعد انحسار الإصابات بهذا الفيروس في الكثير من الدول ومنها السعودية، وما كان من إعادة الحياة إلى صورتها الطبيعية فقد عاد تبعا إلى ذلك اشتراط الفحص قبل التجديد، وكذلك الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الموقع الإلكتروني ضمن خدمات المرور.

أبشر تجديد الاستمارة

أتاحت وزارة الداخلية السعودية الحصول على رخصة السير عبر الطريق الإلكتروني المتمثل في أيقونة ابشر، وذلك بعد موافاة الشروط المطلوبة في هذا الشأن، والذي يكون من أهمها الفحص المباشر للسيارة إلا أن كانت من السيارات الجديدة التي لم يمر على شرائها عدد 3 من السنوات والتي لا تحتاج في هذه الحالة إلى فحص، مع ضرورة تعبئة النموذج المطلوب في الموقع الإلكتروني بالبيانات الصحيحة وكافة معلومات المركبة.