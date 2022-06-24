نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القوات الخاصه للامن البيئي وطريقة التقديم علي الوظائف 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط القوات الخاصه للامن البيئي والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بهدف توفير عدد من الوظائف للمواطنين السعوديين، وقد أعلنت عن إن التقديم سوف يتم بطريقة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي لأبشر توظيف، ومن خلال المقال سوف نتعرف الشروط المطلوبة للتقديم وطريقة التقديم هلي الوظيفة.

القوات الخاصه للامن البيئي

عندما تم الإعلان عن وجود وظائف متاحة سعي الكثير لمعرفة شروط القوات الخاصة للامن البيئي وذلك بسبب القوات الخاصة للامن البيئي هي واحدة من القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتختصر مهمته في المراقبة والمتابعة بكل ما يتعلق بالجانب البيئي والإحيائي، من حماية للغابات والموارد الطبيعية والبحرية، والحياة الفطرية في السعودية، وذلك للحد من المخاطر البيئية مثل انجراف التربة والممارسات الغير نظامية مثل الاحتطاب والصيد الجائر، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويرأسها الوزير التنفيذي الحالي ساهر بن محمد الحربي ووزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود.

شروط القوات الخاصه للامن البيئي 1443

هناك عدة شروط لا بد من توافرها حتى يتسنى للمتقدم التقديم على إحدى وظائف القوات الخاصة للامن البيئي والفوز بها، حيث يمكن ذكرهم كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يُشترط أن يكون المتقدم قد نشأ وترعرع في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم علي وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي حاملًا شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

ألا يُسبق للمتقدم التعرض للسجن في إحدى القضايا المُخلة للآداب.

يجب أن يتناسب طول ووزن المتقدم وفقًا للوائح الطبية.

لا يُمكن التسجيل إن سَبق للمتقدم التسجيل في إحدى الوظائف العسكرية السابقة.

أن يجتاز المتقدم للأمن البيئي جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية الخاصة بالتوظيف.

يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 إلى 40 عامًا.

يشترط ألا يكون المتقدم من أحد العاملين في الوظائف الحكومية.

يجب اعتماد أي مؤهل تعليمي حصل عليه المتقدم من خارج المملكة.

أن يكون المتقدم للأمن البيئي ذو حسن سير وسلوك.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من شابة أجنبية.

لا يُمكن التسجيل للمتقدم الذي تم فصله من الخدمة العسكرية سابقًا.

التسجيل في القوات الخاصه للامن البيئي 1443

من أجل التقديم على إحدى الوظائف العسكرية الخاصة بالامن البيئي، يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر توظيف الإلكتروني على الإنترنت مباشرة.

من خلال القائمة الرئيسية؛ قم باختيار أيقونة “ الوظائف المتاحة ”.

”. اضغط على الوظيفة المراد الالتحاق إليها.

يجب الاطلاع على كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

النقر على أيقونة “ تقديم الطلب ”.

”. إدخال البيانات الشخصية للمتقدم؛ وهي:(الاسم رباعي، رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، رقم الهاتف، الجنس، رقم هوية الأب، رقم الوظيفة، التحصيل العلمي، شهادات الخبرة).

يجب التأكد من كافة البيانات المُدخلة في الحقول الصحيحة.

النقر على أيقونة “ موافق ” للذهاب إلى نموذج التوظيف والقيام بتعبئته.

” للذهاب إلى نموذج التوظيف والقيام بتعبئته. قم بمراجعة البيانات بعد تعبئة نموذج التوظيف.

بعد ذلك قم بالنقر على زر “ التالي وحفظ ”.

”. يجب كتابة كافة البيانات الخاصة بالمؤهل العلمي.

وفي النهاية قم بالنقر على أيقونة “تأكيد الطلب”.

موعد التسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي 1443

يبدأ فتح باب التقديم على وظائف القوات الخاصة للامن البيئي من يوم غد والذي يوافق تاريخ 25 / يونيو – حزيران عام 2022 ميلادي والموافق للتاريخ الهجري 26 / ذو القعدة عام 1443 هجري، ومن الجدير بالذكر أن آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس القادم 30 / يونيو – حزيران عام 2022 ميلادي، والموافق للأول من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1443.

الرتب المطلوبة في وظائف الأمن البيئي

تتوفر مجموعة من الرتب المطلوبة لوظائف الأمن البيئيّ وقد جاءت هذه الرتب وتوزيع الشهادات العلمية وجاءت بالشكل التالي:

عريف أن يكون يكون حاصل على دبلوم.

أن يكون يكون حاصل على دبلوم. رقيب يجب أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس.

يجب أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس. وكيل رقيب أن يكون حاصل على شهادة بكالوريوس.

أن يكون حاصل على شهادة بكالوريوس. جندي يجب أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. جندي أول يجب أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وفي نهاية المقال نكوم قد تعرفنا علي شروط شروط القوات الخاصه للامن البيئي بالمملكة العربية السعودية، ومعرفة طريقة التسجيل في الوظيفة، بالإضافة إلي معرفة الموعد المحدد لفتح باب الحجز للمتقدمين.