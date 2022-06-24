وزارة التعليم النقل الخارجي للمعلمين 1443 نظام نور noor.moe.gov.sa بالسعودية

النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام 1443 بالمملكة العربية السعودية وفق ما أعلنته وزارة التعليم بدءًا من يوم الخميس 23 يونيو 2022 الموافق 24 ذي القعدة 1443 لشاغلي الوظائف التعليمية بعد تعديلات إجراءات النقل الخارجي 2022 والتي يتم الاستعلام عنها عبر بوابة نظام نور الإلكترونية من قبل المعلمين الراغبين بالانتقال من مدرسة إلى أخرى حسب تفضيلاتهم خاصة راغبي الانتقال إلى أماكن قريبة من مدنهم وبشكل خاص في حال كان الدوام بالمدارس وفق جدول الحضور الملتزمين به، حيث تبدأ معاناتهم في التنقل بين مدنهم محل سكنهم ومدن مقر عملهم.

رابط نظام نور حركة النقل الخارجي 1443 بالسعودية

وقد قامت وزارة التعليم السعودية بتدشين نظام نور التعليمي والذي يتيح للمعلم والمعلمة القيام بعدة خطوات تمكنه من الاستعلام عن حركة التنقل للعام الجديد وتتم من خلال الخطوات التالية:

أولًا تسجيل الدخول على موقع نظام نور.

كذلك القيام باختيار أيقونة خدمة شؤون المعلمين.

ومن ثم القيام بالضغط على أيقونة حركة النقل للمعلم.

الاختيار بين أيقونتين حركة النقل الداخلي ، أو حركة النقل الخارجي.

، أو القيام بتعبئة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بدقة وشكل صحيح.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة التسجيل وإرسال طلب الاستعلام.

أهمية إجراءات النقل خارجي وداخلي للعملية التعليمية بالسعودية 1443

في الختام ووفق ما أعلنته وزارة التعليم السعودية أن إجراءات النقل الخارجي والداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية تعود بالنفع على تقدم قطاع التعليم وفق رؤية المملكة 1443 كما سنذكرها في النقاط التاية:

أولًا تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية.

كذلك تهيئة البيئة المناسبة لمنسوبي التعليم من الكوادر المختلفة مما يعود على العملية التعليمة ومصلحة التعليم بشكل عام بالأثر الإيجابي.

تعديلات نظام نور حركة النقل الخارجي 1443

إضافة لما سبق فإن حركة النقل الخارجي هي خدمة مستحدثة من قبل وزارة التعليم السعودية من أجل القيام بتوزيع المعلمين والمعلمات في كافة أرجاء المملكة، لسد عجز الكوادر البشرية في بعض المدارس والتي بحاجة إلى معلمين بها، ويتم ذلك مرة واحدة فقط كل عام وفق آخر مستجدات قرارات التعليم في السعودية وعن التعديلات التي أجريت اليوم نذكرها بالترتيب التالي: