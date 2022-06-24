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عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وكيفية التسجيل، ما هو موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور. يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور أحد الأنظمة الحديثة التي أدخلتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين المؤهلين في المملكة العربية السعودية. لذلك بدأ الكثير منهم يتساءلون عن موعد صرفها ، وسنتعرف عبر موقع ثقفني على موعد صرف الضمان الاجتماعي لجميع فئات الأهالي المستحقة في شهر يونيو .

الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت المملكة العربية السعودية ، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، منذ عام 1443 هـ – 2021 م عن انطلاق نظام الضمان الاجتماعي الجديد المتطور ، وجميع أحكامه لصالح المواطنين في المملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام قد تمت الموافقة عليه بعد اقتراح المجلس الذي قدمه الوزراء في 2 ربيع الثاني 1442 هـ ، وبعد عدة مناقشات تمت الموافقة عليه وبدأ تنفيذه منذ عام 2021 م.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرف الضمان الاجتماعي المطوَّر لشهر يونيو حتى الآن ، لكن الجهات المسؤولة أكدت أنه سيبدأ من 25 ويستمر حتى 30 يونيو. . الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن تحديد موعد لإغلاق أبواب التسجيل في نظام التأمين الجديد على وجه التحديد في 30 أكتوبر 2022 م الموافق الخامس من ربيع الثاني 1444 هـ.

من هم مستحقي الضمان الاجتماعي المطور

وبحسب إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2021 م عن الفئات الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي المطور ، فقد تم العثور على الفئات الأكثر استحقاقًا لهذا الضمان:

الأسر السعودية التي لا تستفيد من أي من برامج الدعم في المملكة.

كل من الأسر السعودية التي ليس لها مصدر رزق سواء كان يومي أو شهري.

مواطن سعودي يعاني من إعاقة تمنعه من مزاولة أي عمل.

المواطن السعودي دخل مرحلة الشيخوخة وعاجز عن العمل.

الأسرة السعودية التي تعاني من فقدان رب الأسرة سواء مات أو تركهم أو إذا كان رب الأسرة مدمن مخدرات.

مواطن سعودي توفي والداه أو مجهول الأصل.

المرأة سعودية إذا كانت: أرملة – مطلقة – زوجها مفقود – هجرها زوجها – زوجها مدمن – ليس لها دخل.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة ، يمكن للمواطن السعودي الذي تتوفر فيه جميع شروط الضمان الاجتماعي التقدم بطلب للحصول على التأمين. هذه الخطوات هي: