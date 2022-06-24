تمويل سداد المديونية يصل 2 مليون ريال بدون كفيل بأطول فترة سداد

يعاني الكثير من المواطنين من تراكم الديون على عاتقهم ويريدون فرصة ليحصل كل منهما على طريقة تساعدهم في التخلص من تلك الديون الكثيرة، وتقوم معظم البنوك السعودية بتوفير نظام سداد المديونية والذي يتم من خلال عدد من الشروط والإجراءات التي يجب الموافقة عليها حتى تحصل على التمويل المناسب لك بأقساط ومزايا تساعدك في استكمال أعمالك، وتمويل سداد المديونية متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية، فإذا كان لديك أي مديونية أخرى لأحد البنوك يمكنك طلب التقديم على هذا التمويل بموافقة سريعة وفورية.

تمويل سداد المديونية

يوفر لك البنك الحصول على مبلغ 2 مليون ريال بفترة سداد تصل حتى 60 شهرا ويتم تأجيل قسط شهري في كل عام حتى تستطيع أن ترتب أولوياتك لمساعدتك على المعيشة والراحة، 120 ألف ريال للعاطلين عن العمل، ولا يحتاج التمويل إلى ضامن فيمكنك أن تتقدم بطلبك للحصول على التمويل بدون كفيل، وأيضاً سوف تقم بتأجيل الأقساط في بداية حصولك على التمويل من البنك، سيولة للمتقاعدين 500 ألف ريال، وسوف تحصل على التمويل بأقل راتب، فقط من خلال بنك البلاد سوف تحصل على منتج سداد المديونية لمن كان راتبه الشهري يبدأ من 5000 ريال فأكثر.

شروط تمويل سداد المديونية من بنك البلاد

للسعوديين فقط.

يجب أن يكون العمر لا يقل عن 21 عاما ولا يتخطى 70 عاما مع أخر موعد لسداد التمويل.

أن تكون موظف بأحد القطاعات الحكومي أو الخاص.

الدخل الشهري من 5000 ريال فما فوق.

تحويل الراتب إلى بنك البلاد.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

يتم تقديم صورة من الهوية الوطنية للمواطنين والمواطنات.

خطاب تعريف بالراتب من تاريخ الالتحاق ومبلغ الراتب الشهري.

خطاب بالموافقة من البنك على تحويل الراتب وسداد المديونية من بنك البلاد للتمويل.

تعبئة نموذج طلب التمويل.

كيفية طلب التمويل

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك البلاد والذي يقدم وفرة متنوعة من التمويلات الكثيرة التي تهم جميع الأفراد من المواطنين والمقيمين، قرض نقدي سريع، ويجب أن تعلم بأنه سوف تكون الرسوم الإدارية 1% من قيمة مبلغ التمويل أو 5000 ريال إيهما أقل، وتقم بتقديم طلبك من خلال تمويل سداد المديونية بنك البلاد إلكترونيا مع إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، ويمكنك الاتصال على رقم هاتف بنك البلاد 8001230000 من داخل المملكة العربية السعودية.