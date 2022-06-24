نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده السعودية الجديدة على السلع الغذائية في المقال التالي

هايبر بنده من أكبر الصروح داخل المملكة العربية السعودية والتي توفر كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية ومنظفات وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية بأسعار لا مثيل لها. عروض هايبر بنده على السلع الغذائية تخفيض كبير على كفتة بقري برازيلي مبردة بوزن كيلو جرام.

متوفر مكعبات لحم بقري برازيلي مبردة بوزن كيلو جرام.

خصم على فخذ خروف إسترالي بالعظم مبردة بوزن كيلو جرام.

متواجد موزة غنم بالعظم أسترالي مبردة بوزن كيلو جرام.

متاح برجر بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام.

متوفر نقانق بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام.

يوجد فخذ خروف إسترالي بدون عظم مبرد بوزن كيلو جرام.

خصم على سمك قاروص بحري بوزن كيلو جرام.

متوفر روبيان مزرعة بوزن كيلو جرام.

متاح ستيك سلمون نرويجي مبرد بوزن كيلو جرام.

يوجد سمك شعور كبير بوزن كيلو جرام.

متواجد سمك هامور بوزن كيلو جرام.

تخفيض على الفليه سلمون مبرد بوزن كيلو جرام.

يوجد سلمون نرويجي مبرد بوزن كيلو جرام.

متوفر أفخاذ دجاج كاملة مقدمة من اليوم بوزن 900 جرام.

يوجد دجاج طازج مقدم من التنمية بوزن 1000 جرام.

متاح قطع دجاج مشكلة مقدمة من التنمية بوزن 900 جرام.

متواجد دجاج طازج من التنمية بوزن 900 جرام.

تخفيض على صدور دجاج طرية من ساديا بوزن كيلو جرام.

متوفر ساديا صدور دجاج بوزن إثنين ونصف كيلو جرام.

يوجد ساديا دجاج مجمد بوزن 1300 جرام.

متاح صدور دجاج مدخن من حلواني بوزن كيلو جرام.

متواجد مرتديلا بقري سادة أو بالزيتون أو بالفلفل من حلواني أخوان بوزن كيلو جرام.

متوفر مرتديلا دجاج سادة أو بالزيتون من حلواني إخوان.

يوجد جبنة رومي جرين لاند بوزن كيلو جرام.

متواجد صدور تركي مدخن قليل الدهن بوزن كيلو جرام.

متوفر جبنة بيضاء البقرات الثلاث بوزن كيلو جرام.

متاح حلاوة طحينة ماركة الخروف بوزن كيلو جرام.

تخفيض على حليب مكثف محلى ماليزيانا بوزن 500 جرام عدد 2 قطعة.

خصم على حليب مبخر من لونا بوزن 170 جرام عدد 3 قطع.

متوفر حلاوة طحينة بالفستق من الجميل بوزن 250 جرام.

يوجد زنجبيل في عسل صافي الشفاء بوزن 250 جرام. عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده السعودية الجديدة على السلع الغذائية - ثقفني

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