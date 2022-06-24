متى يتم صرف الدعم السكني لشهر ذو القعدة 1443 شروط الإستحقاق موقع وزارة الإسكان

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عمر شويل - جدة الإعلان عن موعد صرف الدعم السكني لشهر ذو القعدة 1443، والذي يتم صرفه من قبل وزارة الإسكان السعودية، ويمس الدعم السكني فئة كبيرة من المواطنين، الذين يهمهم التعرف على موعد صرف الدعم السكني وشروط الإستحقاق، حيث أن الدعم السكني يساعد في تيسير الحال على الفئات المستحقة، وتوفير السكن الملائم لضمان الحياة المستقرة لهم، ويختص بنك الرياض بإيداع دفعات الدعم السكني للمستحقين، الذين يترقبون نزول الدفعة الجديدة من الدعم السكني لشهر يونيو 2022، بعد إعلان وزارة الإسكان عن نزولها للمستحقين.

موعد نزول الدعم السكني لشهر يونيو 2022

وردت لوزارة الإسكان السعودية، العديد من التساؤلات من قبل المستحقين للدعم السكني، عن موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر يونيو 2022، حيث أكدت الوزارة أنه من المقرر أن يتم صرف الدعم السكني للمستحقين والمستوفون للشروط، من الفئات التي كانت قد تقدمت للحصول على الدعم السكني، وذلك في المواعيد المعلنة من قبل، والتي هي في موعدها الشهري الثابت وهو اليوم الثالث والعشرون من كل شهر ميلادي.

الدعم السكني لشهر ذو القعدة

بدأت وزارة الإسكان السعودية بالفعل، في ايداع دفعات الدعم السكني للمستحقين المستوفون للشروط، في الحسابات البنكية الخاصة بهم، حيث يبدأ الإيداع بداية من يوم الخميس 23 يونيو الموافق 24 ذو القعدة 1443، وبالفعل نزلت الدفعة الجديدة الخاصة بالشهر الحالي، ونوضح طرق الإستعلام عن أهلية الصرف وشروط الإستحقاق.

الإستعلام عن صرف الدعم السكني

يهم المستحقين لصرف الدعم السكني بالمملكة، التعرف على رابط وخطوات الإستعلام عن صرف الدعم السكني لشهر يونيو 2022، وذلك من خلال رابط وزارة الإسكان السعودية، حيث يمكن من خلالها التعرف على قيمة الدعم السكني التي سيحصل عليها المستحق، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل دخول منصة سكني الإلكترونية .

. ادخال رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد ثم ادخال كلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

تظهر على الفور نافذة أخرى توضح استحقاق الدعم السكني وقيمته وكافة المعلومات المتعلقة به.

شروط استحقاق الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان السعودية، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لإستحقاق الدعم السكني لشهر يونيو 2022، من خلال منصة سكني الإلكترونية، على أن تشمل الشروط المواطنين من العسكريين والمدنيين، وهذه الشروط هي على النحو التالي:-