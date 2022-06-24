الفئات العمرية المستهدفة لعودة الحضور المستهدفة لعودة الحضور بالمدارس الحكومية والأهلية

لقد تأثرت العملية التعليمية في خلال السنوات القليلة السابقة بشكل كبير بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من البلاد ليس فقط السعودية بل في العديد من بلاد العالم، وقامت المملكة بإنشاء مجموعة من المنصات التعليمية الإلكترونية حتى يتم استكمال العملية التعليمية من خلال بشكل افضل، ومحاولة السيطرة على هذا الفيروس بأفضل الطرق، وبعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن عودة الدراسة بشكل تدريجي أصبح يتسائل الكثير من الناس عن الفئات العمرية المستهدفة للعودة بشكل طبيعي للدراسة في المدارس، وهذا ما سوف نتعرف عليه بشكل تفصيلي في هذا المقال.

منصات التعليم الإلكترونية التي خصصتها وزارة التعليم السعودي

قامت وزارة التعليم في السعودية بإطلاق العديد من المنصات الالكترونية وذلك حتى يتمكن الكلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضًا من متابعة العملية التعليمية بشكل كامل، وذلك لضمان أيضًا السيطرة على فيروس كورونا من التفشي، وضمان سلامة جميع الطلاب والطالبات والمعلمين، ومن أهم المنصات التي تم إطلاقها هي كالاتي:

منصة مدرستي: وهي من أهم المنصات التي تقوم بالتواصل الكامل بين المعلم والطالب ويستطيع من خلالها حل الواجبات، ومتابعة الدروس بشكل مرئي، وعمل اختبارات شهرية والحصول على تقديرات أيضًا.

منصة ميم التعليمية: وهي تقدم العديد من الدورات التدريبية عبر الإنترنت.

عين المبدع: تقدم الدورات التدريبية، والرخصة المهنية، واختبارات القدرات.

عين بوابة التعليم: يوجد بها جميع المناهج الدراسية، ومن خلالها يمكن مراجعة الدروس.

سهل التعليمية: تحتوي على نسخة من المناهج، وشروح الدروس بشكل كامل.

نمو التعليمية: تقديم دورات تدريبية، وزيادة تنمية القدرات والمهارات لدى الطلاب.

كلاسيرا التعليمية: يزداد من خلالها القدرة على التواصل بين الطلاب والمعلمين بشكل كامل.

تطبيق الروضة: يتناسب مع الأطفال، ويتم توفير المفاهيم التي تتناسب مع كل مرحلة.

الفئات العمرية المستهدفة لعودة الحضور بالمدارس الحكومية والأهلية

قد أعلنت وزارة التعليم السعودي أنه سوف يتم عودة التعليم بشكل تدريجي ولكن وفق بعض الإجراءات التي يجب تطبيقها حتى يتم العودة بشكل كامل وقد أعلنت على الاتي: