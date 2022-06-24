قسط بدون كفيل 100,000 ريال بموافقة فورية وبدون تحويل الراتب لكافة العملاء

قسط بدون كفيل غارم مبلغ تمويل يتراوح من 5 آلاف ريال سعودي حتى 100 ألف ريال سعودي بموافقة فورية لكافة العملاء السعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية لدى شركة البيت الأهلي للتمويل حيث يرغب العديد من العملاء في الحصول على تمويل شخصي فوري يمتاز بالعديد من المزايا الهامة والمتاحة الآن بالشركة حيث تقدم شركة البيت الأهلي تمويل السلع الإستهلاكية متوافقًا مع الشريعة الإسلامية لخدمة المواطن السعودي والمقيم من خلال توفير مطالبهم الأساسية بالمملكة كما سمحت الشركة بالتقديم عبر الإنترنت للحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بدون تحويل الراتب بالتقسيط حتى 5 سنوات بدون الحاجة إلى كفيل بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة.

مزايا الحصول على تمويل شخصي عبر شركة البيت الأهلي

للحصول على موافقة فورية عند طلب التمويل الشخصي الإستهلاكي عبر شركة البيت الأهلي لابد من توفير جميع الضمانات اللازمة للتمويل وذلك لكي يحصل كافة العملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة على تمويل شخصي فوري يصل إلى 100,000 ريال سعودي بدون الحاجة إلى كفيل غارم وغيرها من المزايا التمويلية المتوفرة عند الحصول على تلك التمويل كما يلي:

أمتاز التمويل الإستهلاكي بالتقسيط الشهري الميسر لفترة زمنية طويلة الأجل تصل إلى خمسة سنوات.

يمتاز التمويل الشخصي التابع إلى شركة البيت الأهلي للتمويل بأنه متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل السعودية.

تمويل شخصي فوري لكافة العملاء السعوديين والمقيمين بدون الحاجة إلى كفيل غارم.

أفضل تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري عبر شركة البيت الأهلي للتمويل.

كذلك التمويل الإستهلاكي بهامش ربح منافس لجميع العملاء من مختلف الجنسيات في المملكة العربية السعودية.

شروط التمويل الشخصي الإستهلاكي عبر شركة البيت الأهلي للتمويل