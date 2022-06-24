نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان المطور 1443-1444 ومد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للفئات المستهدفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان المطور ، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمديد التسجيل في الضمان المطور الجديد 1443-1444 ، وذلك حتى تنتهي فترة التسجيل يوم 05 / 04 / 1444 هجرياً وما يقابله 30 / 10 / 2022 ، وذلك من أجل الحصول على الدعم وضمان الوصول للمستفيدين من خلال البيانات المسجلة ، ومن أجل إتمام هذه العملية أوضحت الوزارة شروط الضمان المطور للمتزوجة والعزياء والمطلقة وشروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443-1444 عامة ، وهذا ما سنتعرف عليه تفصيلاً خلال المقال.

شروط الضمان المطور 1443-1444

يبحث الكثير في المملكة العربية السعودية عن شروط الضمان المطور الجديد ، وذلك من أجل مراجعة كافة التفاصيل قبل التوجه لإتمام عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 ، بهدف الحصول على الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت ذلك ( شروط الضمان المطور ) لجميع الفئات المستهدفة شروط الضمان المطور للمتزوجة والمطلقة والعزباء ، والتي تتمثل في التالي:

شروط الضمان المطور للمتزوجه

نستعرض معكم الآن شروط الضمان المطور للمتزوجه ، والتي تُمكنها من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي وذلك وفقاً للآتي:

يُشترط بلوغ الزوجة سن الشيخوخة. يُشترط تقديم ما يدل على إقامة الزوجة بالسعودية إقامة دائمة، سواء إيصال عقد كهرباء، أو عقد الإيجار. يُشترط غياب الزوج وانقطاع أخباره. يُشترط عدم وجود أي ممتلكات سواء عقارات أو أراضي مملوكة للزوجة. يُشترط تقديم ما يدل على تعاطي الزوج للمخدرات ووجود أبناء بينهما. يُشترط دخول الزوج السجن ووجود أبناء بينهما. يُشترط ألا يتعدى الدخل الشهري للزوجة الحد المانع الضمان. يشترط للمرأة المتزوجة من شخص غير سعودي ولديها أولاد أن يكون زوجها غير قادر على العمل. يُشترط أن تكون المرأة المتقدمة سعودية الجنسية أو يكون زوجها سعوديا. يُشترط عدم امتلاك الزوجة أي سجل تجاري أو سجل مهني.

رابط التسجيل في الضمان المطور 1444

كما ذكرنا فقد تم تمديد فترة التسجيل في الضمان المطور لينتهي التسجيل يوم 05 / 04 / 1444 هجرياً وما يقابله 30 / 10 / 2022 ميلادياً، ويُمكن للجميع التسجيل في الضمان المطور الجديد من خلال الدخول عبر رابط منصة الدعم والحماية ، هذا وسوف نتابع معم تقديم المزيد من التفاصيل عن برنامج الضمان الاجتماعي المطور.