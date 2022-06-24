شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1443 وطريقة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1443 تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على تقديم كافة الطرق الممكنة في مساعدة المواطن السعودي، و ومن أهم هذه الطرق هو برنامج دعم الضمان الاجتماعي المتطور الذي يتم من خلاله صرف دعم مالي شهري ثابت إلي الأسر المستفيدة من الدعم حيث هناك الآلاف من الأسر السعودية المستحقة للدعم، حيث يتم أخذ هذا الدعم من مصارف الزكاة التي تجمعها الدولة من المؤسسات والجمعيات، ومن أكثر الأسئلة التي يبحث عنها المواطنين شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين وهل يمكن للموظف الحكومي أو الخاص الحصول على الدعم لذلك أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هذا ووضعت شروط محددة للحصول الموظف على الدعم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1443

لقد وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط التي لابد من توافرها في الموظف لكي يتم قبول طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والحصول على الدعم، الشروط هي:

يشترط أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

أن يكون من سكان المملكة ومقيم بشكل دائم.

عدم امتلاك الموظف أملاك أو أصول ذات قيمة.

ألا يكون الموظف تابع إلي أحد مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

يشترط ألا يزيد دخل أسرة الموظف عن 1100 ريال سعودي، ودخل الفرد الموظف 550 ريال سعودي.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في الضمان.

التسجيل إلكتروني عبر بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

يستثني من ذلك

الموظفة الغير سعودية المتزوجة من رجل سعودي.

ذوي الاحتياجات الخاصة أو من يعانون من الإعاقة ويحملون بطاقات نقل.

الموظفة المطلقة ولديها أبناء سعوديين.

الموظفة الأرملة ولديها أبناء رجل سعودي.

طريقة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني

يمكن المستفيدين والمتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور الإستعلام عن حالة الضمان بالخطوات التالية: