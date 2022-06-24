طريقة التسجيل في سكني 1444 وشروط استحقاق الدعم السكني

طريقة التسجيل في سكني 1444 حيث إنه قد اتاحت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية برنامج سكني وذلك لتسهيل الأمور على المواطنين في المملكة لإيجاد المنتجات السكنية حيث أن هذا البرنامج من أهم البرامج المقدمة في المملكة حيث يقوم العديد من المواطنين بالبحث عن طريقة التسجيل في برنامج سكني لذلك سوف نقوم بتوضيح هذا الأمر من خلال السطور القادمة كما أننا سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع.

طريقة التسجيل في سكني 1444

قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بوضع بعض الخطوات السهلة والميسرة التي يستطيع من خلالها المواطن في المملكة التسجيل في برنامج سكني بكل يسر وقد جاءت هذه الخطوات على النحو التالي:

أولا يتم الذهاب المباشر إلى رابط منصة سكني.

وبعد الدخول إلى المنصة يتم الضغط على أيقونة التسجيل في سكني.

تدوين رقم الهوية الوطنية وأيضاً تاريخ الميلاد.

على المستخدم أن يقوم بالموافقة على الشروط والأحكام.

ثم يتم الضغط على أيقونة أنا لست روبوت.

النقر على زر استلام كلمة السر المؤقتة وذلك يكون من خلال رسالة نصية سوف تصل عن طريق منصة أبشر.

وبعد ذلك يتم التحقق من صحة البيانات المدونة والتأكد من أنا المواطن ضمن المرشحين المؤهلين حتى يستطيع استخدام المنصة وبعد ذلك سوف تصل رسالة نصية.

يتم ملء البيانات اللازمة لإكمال عملية التسجيل وهي مثل (كلمة المرور ، وتأكيد كلمة المرور، رقم الجوال ، البريد الالكتروني ، تدوين رمز التفعيل الذي تم إرساله عبر الجوال).

النقر على أيقونة تسجيل.

بعد أن يتم التسجيل يجب النقر على زر أيقونة التقديم.

بعد ذلك سوف تظهر الشروط والضوابط يتم النقر على أوكد قراءة وفهم الشروط.

ثم الضغط على أيقونة موافق.

بعدها يتم التحقق من أهلية المواطن المتقدم للحصول على الدعم السكني وذلك يكون بالإجابة على السؤال المطروح.

ثم يتم الضغط على استمر.

بعد أن يتم التأكد من صحة البيانات الشخصيه المدونة يتم الضغط على أيقونة إستكمال.

بعد ذلك يتم التأكد من البيانات العائلية بتدوين كل من (رقم الهوية الوطنية ، تاريخ الميلاد ، صلة القرابة ، الاسم كامل للأسرة بأكملها).

حتى يتم الاستحقاق يجب على المتقدم أن يقوم بالإجابة على الأسئلة التي سوف تظهر.

ثم يتم الضغط على أيقونة الحصول على الاستحقاق.

بعدها سوف يتم إرسال رسالة للمتقدم بتهنئته للحصول على الدعم السكني.

ثم يتم الضغط رابط منصة السوق الالكتروني.

وأخيراً وفي حالة عدم قبول المواطن في الاستحقاق سوف يتم إرسال رسالة عفواً لم تنطبق عليك شروط الاستحقاق مع ذكر سبب عدم القبول ومن الممكن أن يتم تدوين الاعتراض في المكان المخصص وإرسال المستندات وبعدها يتم الضغط على أيقونة إرسال.

شروط الحصول على دعم سكني

يمكن الاستعلام عن استحقاق سكني عبر رقم سكني الموحد المجاني وهو 199090 ، ويذكر أنه قد قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بوضع بعض الشروط والأحكام التي يجب على كل متقدم للتسجيل في برنامج سكني مراعاتها مثل شروط سكني للنساء وللمتقاعدين وغيرهم من الفئات الأخرى، هذه الشروط والأحكام تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم للاستفادة من الدعم السكني سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين 25 عامًا.

يجب ألا يكون أي من أفراد الأسرة لديه مسكن مناسب أو أن يكون قد سبق لأي شخص في الأسرة هذا خلال الخمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

لا بد عدم ملكية اي من أفراد الأسرة مسكن ضمن برنامج دعم سكني سواء كان حكومي أو خاص.

يتم تقديم الطلب بواسطة المرأة الأرملة أو المطلقة التي تعول أبنائها ويكون قد مضى على طلاقها عامين أو الرجل سواء كان زوج أو أب أو يتم تقديم الطلب بواسطة الإخوة المجتمعين بعد وفاة والدهم أو من ينوب عنهم حسب الشرع.

لا بد من أن يتم أستمرار توافر الشروط من وقت تقديم الطلب وحتى إن يتم تخصيص الدعم السكني.

بذلك وفي الختام نكون قد قدمنا لكم طريقة التسجيل في سكني كما أننا قمنا بالتعرف على الشروط والأحكام التي قامت وزارة الإسكان بوضعها كي يتم التسجيل في برنامج سكني.