كيفية الحصول على وحدة سكنية وصرف تعويض الازالة بدون صكوك للمتضررين من الهدم في جدة ومكة والرياض حيث تم الإعلان من قبل امانة جدة عن طريقة وشروط تقديم طلب تعويض الازالة بدون صكوك للمتضررين من إزالة الاحياء العشوائية في مدينة جدة والرياض ومكة اكثر المدن التي تم تطبيق قرارات لجنة تطوير الاحياء العشوائية في تلك الأماكن ومتوقع ان يتم البدء في كافة انحاء المملكة والتي سيشملها قرار تطوير الاحياء العشوائية وإزالة الاحياء التي تشوه الشكل العام الحضاري وتطلعات السعودية ورؤية المملكة 2030 والتي اطلقها العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان لتطوير كافة المناطق العشوائية فى المملكة من اجل توفير الحياة الكريمة والسكن الملائم والأماكن الحضارية التي تناسب حياة المواطنين في السعودية.

خطوات صرف تعويضات الهدم في الاحياء العشوائية

أولا تقديم صورة من الصك او الوثيقة.

كذلك في حالة الوكالة يجب تقديم صورة من الوكالة الشرعية بالإضافة الى صورة من الهوية الوطنية للطرفين.

ثم بيان شامل يحتوي علي كافة المعلومات الخاصة بالمالك ومعها صورة الهوية الوطنية.

ويجب تقديم الصور الأتية وتعتبر ضرورية جدا: صورة فوتوغرافية حديثة للمبني وتكون واضحة الجودة. ثم صورة جوية لموقع العقار الذي صدر له قرار اخلاء.

ايضا يجب تقديم آيبان الحساب البنكي باسم مالك العقار ومعها مطبوعات البنك وترفق بصيغة بي دي اف.

كذلك يجب تقديم إيصال مرافق حديث لم مر علي اصدارة اكثر من ثلاثة اشهر ويشترط ان يكون كهرباء او مياه للعقار.

ثم يتم ارفاق رقم التوثيق الخاص بإخلاء المبني لتنفيذ الازالة.

الحصول على وحدة سكنية وصرف تعويض الازالة بدون صكوك للمتضررين

وفق ما تم الإعلان عنه من قبل لجنة تطوير الاحياء العشوائية انه سيتم تعويض المتضررين من إزالة المناطق العشوائية وتقسيم هؤلاء الي ثلاثة فئات كلا حس حالته الاجتماعية وحسب تملكهم الشرعي للعقار وكان التقسيم كالاتي: