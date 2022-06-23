إجراءات النقل الخارجي الجديدة للعاملين بالوظائف التعليمية

إجراءات النقل الخارجي، عملت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية علي تحديد أهداف وآليات جديدة تخص الإجراءات الخاصة بالنقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية داخل المدن السعودية، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الوزارة عن فتح باب التسجيل على النقل الخارجي بدءاً من اليوم، لجميع العاملين بالوظائف التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، وقد أوضحت الوزارة بأن التقديم يتم بشكل إلكتروني عبر منصة نور، وقد كشفت الوزارة عن أهداف جديدة تسعي إلى تحقيقها من عملية النقل ومن ضمنها العمل علي تسديد الاحتياج التعليمي، وأيضاً تطوير العملية التعليمية، وتحقيق الاستثمار الأمثل لجميع العمالة البشرية التعليمية، وسوف نوضح لكم إجراءات النقل الخارجي الجديدة.

إجراءات النقل الخارجي الجديدة لشاغلي الوظائف التعليمية

حددت وزارة التعليم الإجراءات الخاصة بالنقل المطور لشاغلي الوظائف التعليمية، التي جاءت كالتالي:

أن تتم الاستعانة بعدد من القواعد الأكثر مرونة وأكثر موضوعية من أجل تحسين العناصر الخاصة بالمفاضلة.

يتم العمل علي مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد.

سوف يتم منح المتقدمين السابقين عدد نقاط أكبر من أجل حفظ حقوقهم.

يتم تحديد عدد من النقاط لكل متقدم وفق الخدمة التي يقوم بتقديمها.

سوف يتم العمل علي تمييز المعلمين من أصحاب الأداء والمجهود العالي بل وتقديرهم.

طريقة التسجيل في نور للنقل الخارجي

توفر وزارة التعليم بأن يتم التقديم على إجراءات النقل عن طريق الدخول علي نظام نور، ثم الدخول من الحساب الشخصي الخاص بكل معلم بأمس المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، ثم النقر علي تبويب خدمات المعلمين ومنها يختار كل معلم خدمة النقل الخارجي والضغط علي التقديم بها.

ويتم التقديم في الحركة اعتباراً من يوم الخميس الذي يوافق يوم 1443/11/24هـ، وتمتد مدّة التسجيل لجميع العاملين بالعملية التعليمية حتى التاريخ التالي 1443/11/30هـ، إلى أن يتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بإجراءات النقل الخارجي في يوم محدد وهو يوم الأحد الذي يوافق يوم 1443/12/25هـ، ويتم ذلك بناءً علي عمليات مطوّرة تحقّق الكثير من المزايا والمرونة وتوافر موضوعية كبيرة في طريقة التعامل مع جميع المتطلبات الجديدة بغرض تحقيق استثمار كبير ومميز لجميع الكوادر التعليمية.