نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء من سداد باقي الأقساط بنك التسليف لعملائه المحتاجين والمتعثرين ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين عن إعفاء بنك التسليف، حيث يعتبر ذلك الأمر من أهم الأمور التي تشغل محركات البحث من قبل الكثير من الأفراد غير القادرين على تسديد القروض في المملكة، فقام بنك التسليف بإعلان عن إسقاط القروض على كافة المواطنين وكذلك المتوفيين بعدما شهد العالم عددًا كبيرًا من الصراعات والأزمات.

خطوات طلب إعفاء من بنك التسليف

يعُد بنك التنمية هو المسؤول عن العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين المستفيدين، حيث يمكنكم الحصول على نموذج طلب الإعفاء من سداد القروض عبر اتباع الخطوات التالية:

أدخل إلى واجهة موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي بشكل إلكتروني سهل وبسيط.

سجل الدخول إلى الحساب الشخصي.

أكتب اسم المستخدم.

أدخل كلمة السر.

أكتب رمز التحقق المرئي في الموضع المخصص له.

قدم طلب نموذج الإعفاء.

املأ البيانات الشخصية المطلوبة بشكل واضح لكي تتمكن من الحصول على نموذج طلب الإعفاء.

شروط الحصول على إعفاء بنك التسليف

توجد عدة شروط يلزم توافرها فيمن يريد الحصول على إعفاء بنك التسليف، وسنوضح لكم خلال النقاط القادمة تلك الشروط المهمة والمطلوبة في المستفيد لكي يستطيع الحصول على الإعفاء، وتلك الشروط هي:

ينبغي على المستفيد أن يكون مواطنًا سعودي الجنسية.

ملء البيانات المطلوبة عند تقديم طلب الإعفاء بطريقة صحيحة وواضحة دون وجود أي أخطاء.

يستوجب على المستفيد أن يقدم إثبات بحالته المادية والمعيشية، ومع كافة الأوراق والوثائق المطلوبة.

إرفاق كافة الأوراق والوثائق المطلوبة والتي تثبت عدم القدرة على سداد بقية القروض إلى ديوان المملكة.

يجب على المتقدم أن يقوم بإرفاق تقرير طبي خاص به.

رقم بنك التسليف

أصدرت الإدارة الخاصة بمصرف التسليف رقمًا مخصصًا لها، حيث تقوم باستقبال كافة الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالمقترضين والعملاء، وذلك لكي يتمكن المواطنون من خلاله طرح جميع الاستفسارات عن مواعيد تسديد أقساط القروض، وكذلك الاستعلام عن كافة الشروط والمستندات المطلوبة للإعفاء، وذلك الرقم التي خصصته الإدارة هو: 920008002، فأهم ما يميز ذلك البنك أن القروض التي يقدمها تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأحكامها، حيث إنه لا يحصل على أي فائدة على أصل المبلغ الذي أقرضه للمستفيد.