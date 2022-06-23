120 ألف ريال لمن فقد وظيفته بدون فوائد والسداد على 40 شهر

تقوم مجموعة كبيرة من البنوك والشركات السعودية لتوفير أكبر عدد من التمويلات الشخصية والعقارية والتأجيري للسيارات لتناسب جميع الأفراد واختياراتهم المفضلة، ومن ضمن تلك ا لبنوك التي توفر تمويلات متنوعة تناسب كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية والمواطنات أيضاً هو بنك التنمية الاجتماعية والذي كان يعرف سابقاً باسم بنك التسليف، وهذا البنك الذي يوفر تمويل للمتقاعدين، وتمويل للشباب وتمويل للنساء وأيضا تمويل الترميم وتمويل للأرامل والمطلقات، واليوم سنتحدث عن تمويل شخصي لمن فقد وظيفته فيمكنه أن يتقدم للحصول على التمويل من خلال بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد.

تمويل لمن فقد وظيفته

يحصل جميع الأفراد العاطلين عن العمل الذين تم فقد وظيفتهم إلى مبلغ مالي يصل حتى 120 ألف ريال للنساء والرجال، سيولة للمتقاعدين 500 ألف ريال، ويتم الحصول على التمويل بدون فوائد فقط سيتم أخذ مبلغ الرسوم الإدارية وهو 4000 ريال فقط لا غير وسيتم خصمهم من مبلغ التمويل قبل التحويل إلى العميل أو الضامن عنه، وفترة السداد للتمويل تصل حتى 40 شهرا على أن يراعى سداد الأقساط شهرياً بصورة منتظمة حتى لا يتم مسائلة الكفيل عن هذا، تمويل للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، وهناك شروط بسيطة يجب أن تكون متوفرة بالمتقدم لطلب التمويل حتى تتم الموافقة سريعا وبإجراءات ميسرة.

شروط تمويل من بدون وظيفة

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو سعودية.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يتخطى 65 عاما.

لا يكون مدين لبنك التنمية بأي من التمويلات الأخرى.

وجود سجل ائتماني جيد.

توفير ضامن وضمان حتى تحصل على التمويل.

من يقل عن 20 عاما يحصل على مبلغ 32 ألف ريال.

تقديم وثيقة العمل الحر ومذكور بها المهنة التي يريد مزاولتها.

طريقة التقديم لطلب التمويل

سوف يتم الدخول إلى موقع البنك الإلكتروني ويتم تقديم جميع المستندات المطلوبة عبر البريد، من صورة للهوية الوطنية وإثبات السكن، ووثيقة العمل الحر، ورقم حساب الآيبان، وكتابة كافة البيانات صحيحة وتقديم الطلب وانتظار المراجعة والتي تتم سريعا، وفي حالة التأكد من أهلية المستفيد سوف يتم تحويل المبلغ، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء الموحد لبنك التنمية الاجتماعية 920008002 طوال أيام الأسبوع حتى تحصل على جميع المعلومات وتقديم طلباتك إلكترونيا ومساعدتك.