الهيئة الملكية تعلن عن توافر 7 وظائف جديدة الآن لحملة الدبلوم فأعلى

أعلنت الآن الهيئة الملكية بالجبيل بالمملكة العربية السعودية عن توافر سبع وظائف جديدة شاغرة. وهي وظائف متنوعة تقنية وإدارية وفنية، وبعض تلك الوظائف لا يشترط الخبرة من أجل الوظيفة.وتتضمن الوظائف التي أعلنت عنها الهيئة الملكية بالجبيل الآن حملة الدبلوم والبكالريوس.وذلك من خلال برنامج الإحلال والتأهيل لشغل وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية. وقد قامت الهيئة الملكية بشرح الوظائف والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة. مع عرض الرواتب أو متوسط الرواتب الخاصة بالوظائف المختلفة الموجودة الآن والتي بدء التقديم لها بالفعل. وإليكم كافة التفاصيل لمن يرغب في التقديم على وظائف الهيئة الملكية بالجبيل الآن.

وظائف الهيئة الملكية بالجبيل 1443

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن حاجتها لشغل سبع وظائف مختلفة وذلك لحملة الدبلوم والبكالريوس. والوظائف المتاحة الآن كالتالي:

فني تكييف تشيلرت – العدد المطلوب 2 – بشركة طيبة للمقاولات والصيانة ، وشركة ينبع الصناعية. كاتب تسليم وإستلام – العدد المطلوب 1 – شركة ايمان للتوكيلات والتجارة والمقاولات، شركة الجبيل الصناعية. مراقب مخزون – العدد المطلوب 1 – شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات ، الجبيل الصناعية. رسام إلكتروني – العدد المطلوب 2 – شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات ، الجبيل الصناعية. مهندس طريق – العدد المطلوب 1 – شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات ، الجبيل الصناعية.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية 1443

يمكن التقديم الآن على وظائف الهيئة الملكية السعودية 1443 الآن. وذلك من خلال التقديم الإلكتروني عبر موقع التأهيل والإحلال . وسيتم غلق التقديم الإلكتروني فور الاكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الهيئة الملكية . وقد أعلنت الهيئة الملكية أن رواتب الوظائف المعلن عنها تتراوح من 5.500 ريال سعودي إلى 13 ألف ريال سعودي . وذلك بحسب الوظيفة والخبرة لدى الشخص المتقدم.

الهيئة الملكية تعلن توافر وظائف جديدة لحملة الثانوية فيما أعلى براتب يتخطى 8000 ريال

أعلنت الآن الهيئة الملكية بالمملكة العربية السعودية، عن توافر عدة وظائف مختلفة. وذلك لحملة الثانوية العامة فيما فوق براتب يتخطى الـ8000 ريال سعودي.وهى مختلفة عن الخمسة عشر وظيفة السابقة. ويمكنك الان التعرف على وظائف الهيئة الملكية الجديدة وراتب كل وظيفة والتقديم متاح لفترة محدودة. وذلك ضمن منظومة تطوير المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 بالمملكة.