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عمر شويل - جدة الحساب المجاني في البنك الأهلي تعرف على طريقة فتح الحساب وأهم الأوراق ومزاياه. حيث يعتبر البنك الأهلي السعودي من أهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما يعتبر من أقدم بنوك المملكة حيث تم إصدار قرار ملكي بإنشاء البنك الأهلي وذلك قبل عام 1953 . كما أن يمتلك البنك العديد من العملاء داخل أراضي المملكة ويرجع ذلك إلى تميز المصرف. حيث يقدم البنك الأهلي لعملائه العديد من الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة. وتختلف هذه الخدمات مابين قروض وتمويل وبطاقات وغيرها. كما تعتبر من أهم هذه الخدمات هو الحساب المصرفي المجاني والذي يوفر لمستفيدي الكثير من المزايا. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة فتحه ومزايا وأهم الأوراق المطلوبة لفتح الحساب. كما يمكنك التعرف أيضاً على مزايا الحصول على القرض التكميلي من البنك الأهلي السعودي وأهم الشروط المطلوبة.

الحساب المجاني في البنك الأهلي السعودي

يتميز البنك الأهلي السعودي بكونه من أقدم البنوك التي تم فتحها داخل المملكة العربية السعودية كما إنه من أكبرها وأهمها. كما يتميز المصرف بحصوله على الكثير من العملاء كما أن هذه العملاء تمتلك ثقة كبيرة به. ويرجع السبب وراء ثقة العملاء بالبنك هو حرص المصرف الدائم على تطوير خدماته وتقديم كل ماهو جديد في عالم الخدمات المصرفية. كما يقدم البنك الأهلي خدمة مصرفية مميزة وهي الحساب المجاني والذي يوفر للعملاء الكثير من المزايا. فبمجرد أن يتمكن العميل من توفير جميع الأوراق المطلوبة وكذلك القيام بالتقديم على فتح الحساب. يحصل العميل على العديد من المزايا من ذلك الحساب. كما يمكنك التعرف أيضاً على حساب التوفير في البنك الأهلي السعودي أنواع الحسابات وأهم الشروط المطلوبة لفتح الحساب.

طريقة فتح الحساب المجاني

كما يقدم البنك الأهلي السعودي مجموعة من التسهيلات على عملائه والتي يعتبر من أهمها إمكانية فتح حساب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك. حيث يتمكن العميل من القيام بتقديم الطلب وفتح الحساب بالبنك الأهلي بمنتهى السهولة. ويتم ذلك عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الأهلي السعودي. ثم الضغط على خيار خدمات ومنها فتح حساب جاري باستخدام بطاقة الهوية ثم عليه إتباع وتنفيذ جميع التعليمات وأخيراً القيام بالضغط على موافق.

مزايا فتح الحساب المجاني في البنك الأهلي السعودي

كما إن هناك العديد من المزايا التي يتميز بها الحساب المجاني في البنك الأهلي السعودي. ويمكننا عرض هذه المزايا كما يلي:

الأوراق والمستندات المطلوبة لفتح الحساب المجاني

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم توافرها لكي يتمكن العميل من الحصول على الموافقة على فتح الحساب. ويمكننا عرض هذه المستندات كما يلي: