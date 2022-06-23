طلب تمويل مربي الماشية من صندوق التنمية الزراعية

خدمة طلب تمويل مربي الماشية المقدمة من صندوق التنمية الزراعية، هي خدمة تتيح لصغار مربي المواشي الاشتراك في برنامج تمويل القروض التشغيلية المنتظمة لمربي الماشية، ومن ثم التقديم على طلب التمويل، وبعد أن يتم تقديم الطلب وتوقيع العقد، يتمكن المستفيد من القرض الحصول على 200 ريال سعودي لكل رأس من رؤوس المواشي، كما تتيح هذه الخدمة للمستفيد إمكانية سداد القرض خلال فترة قدرها أربعة سنوات، على أن يبدأ سداد أول قسط بعد مرور عام من تاريخ الحصول على القرض.

خطوات التقديم على طلب تمويل مربي الماشية

الدخول عبر منصة الخدمات الإلكترونية لصندوق التنمية الزراعية، ومنها الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم يمكنك اختيار خدمة طلب تمويل مربي الماشية، الموجودة ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة صندوق التنمية الزراعية.

التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف الجوال، وبعد ذلك سوف تتلقي رسالة على رقم الهاتف الجوال المسجل به الخاص بالعميل.

بعد ذلك يكون بإمكانك اختيار الفرع الذي سوف يتم إجراء التعاملات معه.

قم بملأ كافة البيانات المطلوبة منك داخل نموذج الطلب، وسيتم إرسال رسالة نصية عبر رقم الهاتف الجوال، تحتوي على الرقم المرجعي الخاص بك.

وبعد إتمام طلبك بنجاح، يتم إرسال الطلب، وبعد ذلك يتم مراجعته ودراسته من قبل الجهات المختصة.

متطلبات الحصول على قرض تمويل صغار مربي المواشي

أن يكون المتقدم للحصول على طلب التمويل مسجلا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ألا يكون المتقدم للحصول على التمويل من موظفي القطاع العام، أو موظفي القطاع الخاص.

أن يكون المتقدم بطلب تمويل مربي الماشية، من المسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

يشترط أن يكون عمل المتقدم للحصول على طلب التمويل لا يقل عن 21 عام.

يقتصر طلب التمويل على صغار مربي الماشي والتي يبلغ عددها ما بين 50 إلى 500 رأس من الماشية.

يشترط على من يرغب في الحصول على التمويل حضور الورشة التعريفية في مجال تربية المواشي.

مطلوب أيضا إقرار سمة بعد التوقيع الخاص بالعميل.

للتواصل مع خدمة العملاء، مواعيد العمل من الساعة السابعة ونصف صباحا، وحتى الساعة الثانية والنصف مساءا.