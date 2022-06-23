انت الان تتابع خبر هل تأثر أو ألغي القرض العقاري المدعوم في السعودية بعد إطلاق باقات جديدة؟.. توضيح هام من متحدث "الصندوق العقاري" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق المتحدث باسم الصندوق العقاري للتنمية حمود العصيمي، على سؤال حول إمكانية تأثر أو إلغاء القرض العقاري المدعوم بعد إطلاق 5 باقات اختيارية للدعم المالي المقدم لمستفيدي "سكني" .

وأوضح العصيمي أثناء مكالمة هاتفية لـ "العربية" : نحن نؤكد استمرارية القرض العقاري المدعوم ، مشيرًا إلى أن هذه الباقات هي خيارات إضافية بإمكان المستفيد اختيار واحدة منهم ، ولكن لا يمكن الدمج بين خيارين في وقت واحد .

وختم: لا يمكن أن يحصل على قرض عقاري مدعوم وفي الوقت ذاته بتقدم لأحد الباقات.