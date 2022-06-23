انت الان تتابع خبر احذر بشدة.. هذه المخالفة كلفت مواطنا ومقيما في السعودية مليون و200 ألف ريال غرامة اليوم.. لن تتوقع ما هي! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التجارة بالتشهير بالمواطن السعودي عبدالله بن منيف علي المنيف ومقيم من جنسية بنجلاديشية سراج الحق سراجان علي، بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط إعادة تدوير حديد السكراب والمعادن غير الثمينة.

وتفصيلا، فقد تم ضبط جريمة تستر المواطن صاحب المنشأة على المقيم البنجلاديشي ومنحه صلاحية المتاجرة في تدوير وبيع الحديد والنحاس لحسابه الخاص دون ترخيص استثماري.

وتأكدت مسؤولية المقيم عن إبرام التعاقدات مع البائعين والمشترين وتوقيع العقود وتسليم الشيكات، وبالتالي تصرفه في المنشأة تصرف المالك وإخفاء وتهريب الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة.

هذا وأعلنت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن بفرض عقوبة السجن لمدة سنتين على المقيم، وتغريم المُدانين مبلغاً قدره مليون و200 ألف ريال والتشهير بهما على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.