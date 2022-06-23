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عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى للبنوك في السعودية 2022 ٬ تم تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك للبنوك 2022 في المملكة العربية السعودية من قبل البنك المركزي السعودي ، وجاء ذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وموسم الحج ، بينما وزارة الموارد البشرية والاجتماعية التنمية تختص بتحديد الاجازة للقطاعين الحكومي والخاص ، وسوف نتعرف عليك من خلال موقع ثقفني حول مدة اجازة عيد الاضحى المبارك. للبنوك السعودية.

إجازة عيد الأضحى



إجازة عيد الأضحى هي إحدى الإجازات الرسمية الممنوحة للموظفين العاملين في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية ، وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي. بدون أي استقطاعات. في حالة حدوث مخالفة ، سيخضع صاحب العمل للمساءلة القانونية والغرامات المالية.

إجازة عيد الأضحى للبنوك

تبدأ عطلة البنوك في المملكة العربية السعودية في نهاية يوم الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 6 يوليو 2022 م. وتجدر الإشارة إلى أن بعض البنوك لا تشملها عطلة عيد الأضحى ، مثل البنوك الموجودة في المناطق الحدودية أو بعض البنوك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

إجازة الحج للبنوك

ستكون إجازة الحج للبنوك في المملكة العربية السعودية لمدة سبعة أيام وهذا ما تم تحديده من خلال وزارة الموارد البشرية ، لكن تواريخ الإجازات تختلف من بنك لآخر. أوضح البنك المركزي السعودي أنه يجب فتح البنوك في عدة فروع في الأماكن المكتظة بالسكان ، بالإضافة إلى المعابر الحدودية والأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، على أن يتم الإعلان عن ساعات العمل لكل بنك على حدة من خلال الموقع الرسمي للبنك.

متى تنتهي عطلة عيد الأضحى

تتنوع عطلة عيد الأضحى المبارك بين القطاعين العام والخاص في المملكة ، إلا أن هذه الإجازة تنتهي في الغالب مع نهاية يوم السبت 17 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م ، حيث تصادف إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع الحكومي نهاية الأسبوع.

إجازة عيد الأضحى للقطاع العام

تستمر إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام في المملكة العربية السعودية من يوم الإثنين 5 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 4 يوليو 2022 م وحتى نهاية يوم الخميس 15 ذو الحجة / 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م. ، وبما أن نهاية العطلة تتوافق مع يوم الإجازة الأسبوعية ؛ أي أنه يمتد حتى نهاية يوم السبت 17 / ذي الحجة / 1443 هـ الموافق 16 يوليو / 2022 م.

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