نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تغيير المهنة الخطوات والشروط في المقال التالي
رسوم تغيير المهنة من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل المقيمين بالمملكة وذلك بغرض التعرف على الرسوم التي تم إقرارها في حالة تغيير المهنة في الإقامة 2022 والتعرف على من يتحمل رسوم تغيير المهنة حيث يحتاج المقيمين في بعض الأحيان إلى تغيير المسمى الوظيفي الخاص بهم بصورة عاجلة وضرورية ولذا فقد سمحت الوزارة بالتقديم لتغيير المسمى إلكترونيًا بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رسوم تغيير المهنة.
رسوم تغيير المهنة
تم فرض رسوم تغيير المهنة في حال التقديم على طلب تغيير المهنة وإصدار الموافقة من خلال مكتب العمل في البداية، وقد تم السماح بالسداد بأكثر من طريقة من بينها إمكانية السداد عبر البنك، ويقوم بسداد قيمة تغيير المهنة صاحب العمل في حال نقل العامل إلى مؤسسة أخري، وإذا كان التغيير بطلب من العامل فأنه يقوم بالسداد عن نفسه وتقدر قيمة الرسوم بألف ريال سعودي.
إجراءات تعديل المهنة في الإقامة 2022
يتم وضع بعض الخطوات الأساسية التي يجب إتباعها وهي:
- الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية.
- اختيار خدمات المنشآت ضمن قائمة الخدمات.
- تسجيل معلومات الدخول.
- النقر على اسم المنشأة، لتقوم الصفحة بتحويل المستخدم إلى صفحة أخري متاح بها خيار تغيير المهنة.
- يتم تدوين رقم الإقامة وبعدها يتم يتوجب النقر على كلمة المهنة الجديدة.
- تحديد المهنة المراد إضافتها والضغط على إضافة.
- بمجرد النقر على بحث يتم فتح صفحة نموذج الطلب ويجب إضافة بيانات العامل والمتضمنة المهنة الحالية وكذلك الجديدة.
- بعد التعديل يتم طباعة النموذج والانتظار لحين الموافقة عليه ومن ثم يتم سداد الرسوم المقررة.
شروط تغيير المهنة 2022
تم وضع بعض الضوابط المنظمة لعميلة تغيير المهنة ومنها:
- قيام المقيم بسداد أي مخالفات مسجلة على رخصة القيادة.
- لا يسمح بتغيير المهنة إلا على الإقامات السارية بالفعل.
- كون المهنة المراد إضافتها ضمن المهن المتوفرة بمكتب العمل إحدى أهم الشروط.
- انتظام المقيم مدة ثلاثة أشهر بجهة عمله قبل البدء في تقديم الطلب.
- يسمح للعامل بتغيير المهنة إذا كانت المؤسسة ضمن النطاق البلاتيني أو مندرجة ضمن قائمة النطاق الأخضر.
- لا يتم تغيير المهنة للعمالة المنزلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسوم تغيير المهنة الخطوات والشروط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.