رسوم تغيير المهنة الخطوات والشروط

رسوم تغيير المهنة من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل المقيمين بالمملكة وذلك بغرض التعرف على الرسوم التي تم إقرارها في حالة تغيير المهنة في الإقامة 2022 والتعرف على من يتحمل رسوم تغيير المهنة حيث يحتاج المقيمين في بعض الأحيان إلى تغيير المسمى الوظيفي الخاص بهم بصورة عاجلة وضرورية ولذا فقد سمحت الوزارة بالتقديم لتغيير المسمى إلكترونيًا بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رسوم تغيير المهنة.

رسوم تغيير المهنة

تم فرض رسوم تغيير المهنة في حال التقديم على طلب تغيير المهنة وإصدار الموافقة من خلال مكتب العمل في البداية، وقد تم السماح بالسداد بأكثر من طريقة من بينها إمكانية السداد عبر البنك، ويقوم بسداد قيمة تغيير المهنة صاحب العمل في حال نقل العامل إلى مؤسسة أخري، وإذا كان التغيير بطلب من العامل فأنه يقوم بالسداد عن نفسه وتقدر قيمة الرسوم بألف ريال سعودي.

إجراءات تعديل المهنة في الإقامة 2022

يتم وضع بعض الخطوات الأساسية التي يجب إتباعها وهي:

الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

اختيار خدمات المنشآت ضمن قائمة الخدمات.

تسجيل معلومات الدخول.

النقر على اسم المنشأة، لتقوم الصفحة بتحويل المستخدم إلى صفحة أخري متاح بها خيار تغيير المهنة.

يتم تدوين رقم الإقامة وبعدها يتم يتوجب النقر على كلمة المهنة الجديدة.

تحديد المهنة المراد إضافتها والضغط على إضافة.

بمجرد النقر على بحث يتم فتح صفحة نموذج الطلب ويجب إضافة بيانات العامل والمتضمنة المهنة الحالية وكذلك الجديدة.

بعد التعديل يتم طباعة النموذج والانتظار لحين الموافقة عليه ومن ثم يتم سداد الرسوم المقررة.

شروط تغيير المهنة 2022

تم وضع بعض الضوابط المنظمة لعميلة تغيير المهنة ومنها: