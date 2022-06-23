الكشف عن موعد نزول مكافأة طلاب المدارس في السعودية لشهر يونيو.. الشروط وطريقة الاستعلام

ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد صرف مكافأة طلاب المدارس لشهر يونيو وخطوات الاستعلام 2022.

*موعد نزول مكافأة طلاب المدارس لشهر يونيو:

أكدت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها أنه من المقرر صرف مكافأة طلاب المدارس لشهر يونيو يوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2022 الموافق 28 ذو القعدة 1443 وقد أعلن مدير التعليم عن إيداع مكافأة الطلاب يوم الخميس 24 ذو القعدة 1443 الموافق 23 يونيو 2022 بمبلغ إجمالي يتعدى 18 مليون ريال سعودي.

*الشروط المطلوبة للحصول على مكافأة طلاب المدارس:

توجد بعض الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم السعودية لحصول الطلاب على مكافأة طلاب المدارس والشروط هي:

ـ يشترط أن يكون الطالب مواطن سعودي الجنسية.

ـ يجب أن يلتزم الطالب بالحضور يومياً إلى المدرسة.

ـ يجب أن يكون الطالب متفوق دراسيا.

ـ يشترط حصول الطالب على أعلى الدرجات.

ـ أن يكون الطالب متفاعل دراسيا في المدرسة.

*خطوات الاستعلام عن مكافأة طلاب المدارس 1443:

للاستعلام عن مكافأة طلاب المدارس لشهر يونيو يجب اتباع الخطوات التالية:

ـ في البداية يجب الدخول المباشر إلى منصة نور الإلكترونية من هنا.

ـ تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ـ إدخال رقم هوية الطالب وكود التحقق.

ـ كتابة رقم الجوال ثم النقر على إرسال.

ـ الضغط على أيقونة مكافآت ثم الضغط على أيقونة عرض المكافآت.

ـ إدخال كافة البيانات الشخصية للطالب والتأكد من صحتها ثم الضغط على عرض.