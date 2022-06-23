وزارة الحج السعودية تحذر من حمل هذه المواد بالطائرة أثناء رحلة الحج.. تعرف عليها

*المواد المحظور حملها أثناء رحلة الحج:

وفي هذا السياق، قسمت وزارة الحج المواد المحظور حملها إلى أربع فئات وهي: المواد الحادة مثل ” المقصات والسكاكين والمشارط وجميع الشفرات الحادة “.

ثم المواد والأدوات الخاصة بالعمل والتي يندرج تحتها” المسامير والمطارق ومفاتيح الربط وأي أداة تخص الحفر مثل المعول أو غيره من الأدوات الآخرى”.

*المواد المحظور حملها:

هذا وتأتي ثالث فئة في المواد المحظور حملها هي الأسلحة النارية بجميع أنواعها والتي تشمل الأسلحة والطلقات النارية أو استخدام المسدسات الصاعقة والألعاب النارية التي من الممكن أن تسبب أي أذي لأيًا من ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك الحج.

كما تأتي الفئة الرابعة من المواد المحظورة ممثلة في المواد السامة أو مادة قابلة للإشتعال والمواد المظغوطة والتي من المحتمل أن تسبب أي كوارث أو مشاكل خطيرة حيال استخدامها وسط هذا الجموع من الزائرين أثناء تأديتهم لمناسك الحج.