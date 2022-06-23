تحذير هام وعاجل من المرور السعودي ... عقوبة تكرار هذه المخالفة الشائعة ستكلفك 60 ألف ريال والسجن ومصادرة المركبة! (تعرف عليها)

وكشف المرور أن كل مفحط في المرة الأولى سيعاقب بحجز المركبة 15 يوماً، إضافة غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ثم سيحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وأضافت أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية سوف يتم حجز المركبة لمدة شهر، وفرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وأشارت إلى أن تكرار المخالفة ذاتها للمرة الثالثة يستوجب حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، بجانب إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

ونوهت بأنه يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة أو المسروقة.